Flávio: "Michelle terá acesso direto à Presidência para levar as demandas do DF"

O presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) reúne, em Brasília, candidatos do partido de diferentes estados para gravações de vídeos para a propaganda eleitoral - (crédito: Danandra Rocha/CB/DA.Press)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reúne nesta terça-feira (11/8), em Brasília, candidatos do partido de diferentes estados para gravações de vídeos que serão utilizados na propaganda eleitoral. Entre os participantes está a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que tem chegada prevista para as 14h. Será o primeiro encontro presencial entre Michelle e o enteado desde o episódio de conflito público entre os dois.

Antes do início das gravações, Flávio confirmou a presença de Michelle e afirmou que os candidatos participarão de registros individuais, de acordo com as estratégias definidas pela campanha nacional e pelas equipes locais.

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“Michelle é uma pessoa qualificada e, com certeza, será uma grande representante. Ela terá acesso direto à Presidência da República para levar as demandas do Distrito Federal.”

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Segundo o senador, a ideia é aproximar os candidatos da candidatura presidencial e estabelecer um canal direto com eventual governo. “Todo mundo já entendeu que o Brasil precisa vencer o PT”, afirmou.

Flávio também destacou a atuação de Michelle junto à comunidade surda durante o período em que ela ocupou o posto de primeira-dama. Segundo ele, a ex-primeira-dama também poderá contribuir para a campanha de candidatas ligadas ao grupo político no Distrito Federal.

A agenda de hoje reúne nomes que disputam cargos em diferentes estados. Entre os presentes estão os deputados federais Carlos Jordy, Carlos Portinho, Evair de Melo, Marcos Pollon, Guilherme Derrite, Bittar, Gustavo Gayer, Nicoletti, Éder Mauro e Capitão Alberto Neto, além de Alfredo Gaspar (PL-AL), candidato a vice-presidente na chapa de Flávio.

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Senado



Além das gravações, Flávio aproveitou a agenda para falar sobre a composição que espera encontrar no Senado a partir de 2027. O senador afirmou que pretende contar com uma bancada de centro-direita ampliada após as eleições e defendeu mudanças na legislação penal.

“Eu acho que o Senado Federal é a casa ali que, durante o governo do presidente Bolsonaro, a gente tinha o placar mais apertado quanto a uma base consolidada. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Senado, a partir de 2027, com essa renovação de dois terços que nós vamos ter nessas eleições, vai ser um Senado ainda mais a centro-direita”, disse.

Flávio anunciou que pretende buscar apoio dos futuros senadores para aprovar alterações na Constituição. Entre as propostas citadas está a redução da maioridade penal para crimes graves.

“Eu vou precisar muito de todos os senadores que estão aqui para mexer na Constituição Federal. Nós vamos reduzir a maioridade penal para que estupradores que se escudam na sua idade cronológica possam responder como adultos”, declarou.

O senador também defendeu que condenados cumpram a maior parte das penas em regime fechado e trabalhem dentro dos presídios para ressarcir financeiramente as vítimas.

Participação de Michelle

Apesar da participação na gravação desta terça-feira, Michelle não deve assumir uma presença constante nos compromissos presenciais da campanha de Flávio. Um dos fatores apontados para a limitação da agenda é a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar.

A ex-primeira-dama também deve ampliar, nas próximas semanas, a participação em gravações ao lado de candidatas e aliadas do PL. A estratégia permite que Michelle mantenha atuação na campanha sem necessariamente acompanhar de forma permanente a agenda do candidato ao Palácio do Planalto

A campanha eleitoral começa oficialmente no próximo domingo (16). A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão terá início em 28 de agosto.