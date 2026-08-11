Comissão do fim da "taxa das blusinhas" será instalada nesta quarta

Foram convocadas para esta quarta-feira (12/8) as instalações de Comissões Mistas para votar quatro medidas provisórias (MPs). Entre elas está a que pôs fim à “taxa das blusinhas”, o imposto federal de importação de 20% aplicado sobre compras internacionais de até US$ 50.

A MP foi publicada pelo governo em maio deste ano, em uma tentativa de melhorar a popularidade do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Porém, se a matéria não for aprovada pelo Congresso Nacional até dia 8 de setembro, ela perde seus efeitos.

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Segundo o ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), José Guimarães, a prioridade do governo será a rápida aprovação da matéria. Além de passar pela Comissão Mista, a proposta também precisa ser apreciada pelo Plenário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal até o início de setembro.

Até lá, o Congresso Nacional tem duas semanas de esforço concentrado, convocadas para garantir o andamento de matérias prioritárias em meio ao período eleitoral, quando Brasília fica esvaziada. Além desta semana, os parlamentares terão uma outra antes do pleito: entre 31 de agosto e 3 de setembro.

Segundo o regime de rodízio do Congresso Nacional, um deputado federal presidirá a Comissão Mista, enquanto um senador deverá ser o relator.

Outras MP

Outras três MPs também tiveram a instalação da Comissão Mista convocada para esta quarta. Uma delas altera o Código de Trânsito Brasileiro para as atividades de motofrete e mototáxi. Ela remove exigências como idade mínima de 21 anos e curso especializado obrigatório, permitindo que motociclistas com habilitação na categoria A ou autorização para conduzir ciclomotores exerçam essas atividades.

Além dela, outra MP com Comissão Mista a ser instalada é a que altera o programa de gerenciamento de benefícios do INSS e do Departamento de Perícia Médica Federal. Ela amplia a capacidade de análise de processos de benefícios previdenciários e assistenciais, incluindo aqueles com prazos de análise superiores a 30 dias.

Por fim, há também a MP que estabelece o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) para avaliar a proficiência dos estudantes de Medicina e a qualidade dos cursos de graduação. O exame será obrigatório em duas etapas durante o curso e será necessário para o exercício da profissão médica.

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