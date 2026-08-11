"Só atiram pedras em árvores que dão fruto", diz Michelle ao lado de Flávio

Michelle aparece ao lado de Flávio Bolsonaro pela primeira vez desde o vídeo publicado por ela que desencadeou crise familiar - (crédito: Armando Holanda/CB/DA.Press)

A candidata ao Senado Michelle Bolsonaro (PL) encontrou na tarde desta terça-feira (11/8) o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) em Brasília. Ao lado do primogênito de Jair, a madrasta e ex-primeira-dama disse apoiar o parlamentar para "um bem maior".

"Daqui para frente agora, todo mundo junto para resgatar a nossa amada nação", arrematou ao lado de Flávio. É a primeira vez que os dois aparecem junto publicamente desde que Michelle publicou vídeo criticando o enteado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Eu não guardo mágoa de ninguém. [...] Meu coração é limpo, graças a Deus. Até porque se eu guardar mágoa, eu não vou conseguir viver. Então, estou livre desse sentimento. Acho que as coisas vão se ajustando aos poucos", ponderou a ex-primeira-dama. "Oramos juntos e está tudo certo", disse sobre rusgas com Flávio. "Só atiram pedras em árvores que dão fruto", emendou.

Conforme antecipado pelo Correio, o filho '01' do ex-mandatário e a candidata do PL-DF ao Senado devem gravar ainda hoje um vídeo para veiculação em cadeia nacional de televisão no próximo dia 28, na primeira inserção política do senador à Presidência na TV.

Leia também: Primeira inserção do PL na televisão pode ter Flávio e Michelle Bolsonaro

Flávio se reuniu na manhã desta terça com cerca de 50 candidatos ao senado no Lago Sul, região nobre de Brasília. Ele se encontrou com a ex-presidente do PL Mulher na tarde de hoje.

Auxiliares sinalizaram à reportagem que há expectativa de que mais de um vídeo seja gravado para que, além do seu uso nas redes sociais, seja possível fazê-los em cadeia nacional de TV para tentar "reverter a imagem de que ele não se dá bem nem com os próprios familiares".