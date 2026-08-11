Novo advogado de Vorcaro se encontrará com Mendonça nos próximos dias

O encontro com o ministro André Mendonça será para tratar do andamento do caso - (crédito: Gustavo Moreno/STF)

O advogado Daniel Bialski, que assumiu a defesa do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, se reunirá com o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), nos próximos dias. Bialski passou a defender o executivo junto ao defensor Sergio Leonardo, que já estava no caso. Com isso, Vorcaro deve fazer uma nova tentativa de firmar um acordo de delação premiada.

Na semana passada, em entrevista ao Correio Braziliense, Bialski destacou que está avaliando as novas estratégias para a defesa do cliente. "Fomos recentemente contratados pelo Daniel Vorcaro para atuar, juntamente, com o Dr. Sergio Leonardo e equipe, na defesa", disse Bialski.

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"Neste momento, ainda estamos estudando o inquérito e demais expedientes criminais instaurados para entender e escolher a melhor estratégia defensiva", completou o advogado. Ele assume a defesa após Vorcaro ter propostas de delação rejeitadas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República (PGR). O encontro com Mendonça será para tratar do andamento do caso.

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O magistrado é o relator no STF dos inquéritos relacionados ao Master. O primeiro inquérito ligado à Operação Compliance Zero que foi concluído é o que investiga a compra de títulos podres pelo Banco de Brasília (BRB). De acordo com investigadores ouvidos pela reportagem, sob a condição de anonimato, as equipes policiais desvendaram o emaranhado de recursos envolvidos e a origem dos papéis fraudulentos.

O montante inicial surpreendeu os investigadores, que avaliaram que o esquema é muito maior do que se imaginava. Em julho, o Correio adiantou que a conclusão das diligências ocorreria no início de agosto. A Operação Compliance Zero, que investiga o esquema do Banco Master, foi dividida em várias etapas. Os prejuízos causados ao BRB estão presentes na primeira parte, pois estão em avaliação desde que o esquema criminoso foi descoberto.