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Caso Master

Novo advogado de Vorcaro se encontrará com Mendonça nos próximos dias

Segundo o advogado Daniel Bialski, o ex-controlador do Banco Master fará uma nova tentativa de firmar um acordo de delação premiada com os investigadores

O encontro com o ministro André Mendonça será para tratar do andamento do caso - (crédito: Gustavo Moreno/STF)
O encontro com o ministro André Mendonça será para tratar do andamento do caso - (crédito: Gustavo Moreno/STF)

O advogado Daniel Bialski, que assumiu a defesa do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, se reunirá com o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), nos próximos dias. Bialski passou a defender o executivo junto ao defensor Sergio Leonardo, que já estava no caso. Com isso, Vorcaro deve fazer uma nova tentativa de firmar um acordo de delação premiada.

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Na semana passada, em entrevista ao Correio Braziliense, Bialski destacou que está avaliando as novas estratégias para a defesa do cliente. "Fomos recentemente contratados pelo Daniel Vorcaro para atuar, juntamente, com o Dr. Sergio Leonardo e equipe, na defesa", disse Bialski.

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"Neste momento, ainda estamos estudando o inquérito e demais expedientes criminais instaurados para entender e escolher a melhor estratégia defensiva", completou o advogado. Ele assume a defesa após Vorcaro ter propostas de delação rejeitadas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República (PGR). O encontro com Mendonça será para tratar do andamento do caso.

O magistrado é o relator no STF dos inquéritos relacionados ao Master. O primeiro inquérito ligado à Operação Compliance Zero que foi concluído é o que investiga a compra de títulos podres pelo Banco de Brasília (BRB). De acordo com investigadores ouvidos pela reportagem, sob a condição de anonimato, as equipes policiais desvendaram o emaranhado de recursos envolvidos e a origem dos papéis fraudulentos.

O montante inicial surpreendeu os investigadores, que avaliaram que o esquema é muito maior do que se imaginava. Em julho, o Correio adiantou que a conclusão das diligências ocorreria no início de agosto. A Operação Compliance Zero, que investiga o esquema do Banco Master, foi dividida em várias etapas. Os prejuízos causados ao BRB estão presentes na primeira parte, pois estão em avaliação desde que o esquema criminoso foi descoberto.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 11/08/2026 15:28 / atualizado em 11/08/2026 15:29
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