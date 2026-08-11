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REFORMULAÇÃO

Lula nomeia substituto de Marcola após crise com ex-chefe de gabinete

Oswaldo Malatesta Neto já atuava, desde julho, como substituto de Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, após sua ida para a campanha de Lula à reeleição

Marcola, ex-chefe de gabinete de Lula, recebeu dinheiro de lobista ligada ao
Marcola, ex-chefe de gabinete de Lula, recebeu dinheiro de lobista ligada ao "Careca do INSS", apontado como líder de um esquema de fraudes em pensões e aposentadorias - (crédito: Emerson Leal/STJ)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou, nesta terça-feira (11/8), a nomeação de Oswaldo Malatesta Neto como novo chefe de gabinete pessoal da Presidência da República. À frente da função desde julho, e forma interina, Neto vai substituir oficialmente Marco Aurélio Santana Ribeira — o Marcola.

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Publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça, a oficialização ocorreu após as investigações da Polícia Federal apontarem que o ex-chefe Marcola recebeu  R$ 249 mil da lobista Roberta Luchsinger, apontada como sócia do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”.

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Preso preventivamente desde o ano passado, o Careca do INSS é apontado como líder do esquema de fraudes e descontos indevidos nas aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social. Tanto Marcola quanto o Careca do INSS negam ter envolvimento em esquema de descontos irregulares.

Antes de Marcola ter sido citado por investigações da PF, sua saída do gabinete de Lula ocorreu porque ele foi destinado à campanha de reeleição do petista. Com as revelações da PF, no entanto, Marcola também deixou a função na campanha do petista. 

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 11/08/2026 13:36
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