Equipe de Pedro Uczai atualiza estado de saúde do deputado após AVC

Pelas redes sociais, a equipe do deputado federal Pedro Uczai (PT-SC) atualizou o quadro clínico do parlamentar. Na tarde de ontem (11/08), durante reunião de líderes da Câmara dos Deputados, o petista passou mal e foi diagnosticado com um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico no cerebelo esquerdo.
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De acordo com a nota, Uczai segue internado no Hospital DF Star, em Brasília, mas está estável: "O parlamentar passou a noite bem, sem intercorrências, e mantém-se consciente, orientado, estável e sem alterações cognitivas ou motoras."
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NOTA OFICIAL— Pedro Uczai (@uczai) August 12, 2026
Atualização sobre o quadro clínico do deputado federal Pedro Uczai
O deputado federal Pedro Uczai segue internado no Hospital DF Star, em Brasília. O parlamentar passou a noite bem, sem intercorrências, e mantém-se consciente, orientado, estável e sem alterações…
A nota também informa que a internação prossegue para observação e realização de exames complementares, com evolução clínica positiva. Por fim, a assessoria do deputado agradece a todas as mensagens de carinho e apoio recebidas.