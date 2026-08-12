Equipe de Pedro Uczai atualiza estado de saúde do deputado após AVC

Uczai está estável e sem sequelas cognitivas, informa assessoria. - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

Pelas redes sociais, a equipe do deputado federal Pedro Uczai (PT-SC) atualizou o quadro clínico do parlamentar. Na tarde de ontem (11/08), durante reunião de líderes da Câmara dos Deputados, o petista passou mal e foi diagnosticado com um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico no cerebelo esquerdo.

De acordo com a nota, Uczai segue internado no Hospital DF Star, em Brasília, mas está estável: "O parlamentar passou a noite bem, sem intercorrências, e mantém-se consciente, orientado, estável e sem alterações cognitivas ou motoras."

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NOTA OFICIAL



Atualização sobre o quadro clínico do deputado federal Pedro Uczai



O deputado federal Pedro Uczai segue internado no Hospital DF Star, em Brasília. O parlamentar passou a noite bem, sem intercorrências, e mantém-se consciente, orientado, estável e sem alterações… — Pedro Uczai (@uczai) August 12, 2026

A nota também informa que a internação prossegue para observação e realização de exames complementares, com evolução clínica positiva. Por fim, a assessoria do deputado agradece a todas as mensagens de carinho e apoio recebidas.