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SAÚDE

Equipe de Pedro Uczai atualiza estado de saúde do deputado após AVC

Segundo nota divulgada pela assessoria, parlamentar catarinense passou a noite bem, está consciente e estável

Uczai está estável e sem sequelas cognitivas, informa assessoria. - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)
Uczai está estável e sem sequelas cognitivas, informa assessoria. - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

Pelas redes sociais, a equipe do deputado federal Pedro Uczai (PT-SC) atualizou o quadro clínico do parlamentar. Na tarde de ontem (11/08), durante reunião de líderes da Câmara dos Deputados, o petista passou mal e foi diagnosticado com um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico no cerebelo esquerdo.

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De acordo com a nota, Uczai segue internado no Hospital DF Star, em Brasília, mas está estável: "O parlamentar passou a noite bem, sem intercorrências, e mantém-se consciente, orientado, estável e sem alterações cognitivas ou motoras."

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A nota também informa que a internação prossegue para observação e realização de exames complementares, com evolução clínica positiva. Por fim, a assessoria do deputado agradece a todas as mensagens de carinho e apoio recebidas.

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Luiz Felipe

Jornalista e cientista político. Trabalhou na Rádio Senado e no Metrópoles. No Instituto Fala, foi instrutor de ferramentas digitais do Google News. É subeditor do site do Correio Braziliense.

Por Luiz Felipe
postado em 12/08/2026 10:17 / atualizado em 12/08/2026 10:18
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