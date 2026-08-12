Indústria tem queda de faturamento no primeiro semestre de 2026

Com a desaceleração da atividade industrial no Brasil, o número de horas trabalhadas no setor registrou uma queda de 1,1% no primeiro semestre de 2026, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Os dados, publicados pela entidade nesta quarta-feira (12/8), também mostram que houve uma leve recuperação do faturamento em junho, que cresceu 0,8% no período, mas fechou o período 1% abaixo do patamar registrado no mesmo período do ano anterior.

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O ritmo mais fraco de produção leva à subutilização das máquinas, como reforça os dados do primeiro semestre, quando a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) ficou um ponto percentual (p.p.) abaixo da registrada no mesmo período do ano anterior. Em junho, esse índice caiu 0,6 p.p., passando de 77,4% para 76,8%.

Na visão da especialista em Políticas e Indústria pela CNI Larissa Nocko, três fatores principais explicam o resultado do primeiro semestre no setor: o patamar elevado dos juros no país, o alto endividamento das famílias e das empresas, e os custos mais caros para produzir.

“Nesse contexto, é mais difícil que as indústrias consigam repassar o aumento dos custos para seus preços em função da concorrência com as importações, de modo que as margens são comprimidas”, comenta.

Além da queda no faturamento durante o período, também houve um recuo de 0,6% dos postos de trabalho do setor no acumulado dos seis primeiros meses do ano em relação ao mesmo período de 2025. Em junho, houve um leve aumento de 0,2% nesse mesmo índice.



Boas notícias

Apesar do resultado negativo, outros indicadores relacionados ao mercado de trabalho industrial tiveram uma boa performance. A massa salarial aumentou 0,9% em junho ante maio e encerrou o primeiro semestre 0,8% acima do patamar observado nos seis primeiros meses de 2025.

Já o rendimento médio pago aos trabalhadores subiu 0,6% em junho e acumulou avanço de 1,4% nos seis primeiros meses do ano.