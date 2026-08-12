Setor de serviços fica estável em junho após queda de 0,2% em maio

No primeiro semestre, o volume de serviços acumulou alta de 2,0% - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O volume de serviços no Brasil ficou estável em junho de 2026, na comparação com maio, após recuo de 0,2% no mês anterior, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (12/8). Na comparação com junho de 2025, o setor avançou 2,0%.

Na comparação mensal, quatro das cinco atividades pesquisadas tiveram queda. Os serviços profissionais, administrativos e complementares recuaram 1,4% e exerceram a principal pressão negativa, após acumularem alta de 3,0% entre abril e maio. Também houve retração em outros serviços, de 2,2%; nos serviços prestados às famílias, de 1,2%; e nos transportes, de 0,1%.



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Na outra ponta, informação e comunicação foi o único setor a crescer, com alta de 1,8%. Foi o terceiro avanço consecutivo, levando o acumulado dos três últimos meses a 3,0%.

Considerando a média móvel trimestral, o volume de serviços avançou 0,3% no trimestre encerrado em junho, frente ao trimestre anterior. Informação e comunicação liderou a expansão, com alta de 1,0%, seguida pelos serviços profissionais, administrativos e complementares, com 0,5%, e pelos serviços prestados às famílias, com 0,1%. Outros serviços e transportes recuaram 0,7% e 0,1%, respectivamente.

No primeiro semestre, o volume de serviços acumulou alta de 2,0% em relação ao mesmo período de 2025. Em 12 meses, o crescimento foi de 2,6%, mantendo o ritmo registrado em maio.