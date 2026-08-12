Alcolumbre diz que diálogo com Lula foi restabelecido após reuniões

A aproximação entre Lula e Alcolumbre ocorre após meses de distanciamento político - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou nesta quarta-feira (12/8) que o diálogo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi restabelecido após um período de distanciamento entre os dois.

Segundo Alcolumbre, ele e o petista já realizaram duas reuniões recentes, que, na avaliação do senador, foram marcadas por um ambiente de cooperação e pela busca de soluções para o país.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Esse diálogo foi restabelecido, tanto que já tivemos duas reuniões muito boas e produtivas pensando no Brasil. Esse é o meu papel e eu creio que é o dele também”, afirmou.

Leia também: Lula se reúne com Alcolumbre para tentar destravar pauta no Senado

Uma das reuniões contou também com a presença da líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), e do ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), José Guimarães (PT-CE). A participação dos dois petistas reforça o caráter político e institucional das conversas, em um momento de tentativa de recomposição da relação entre o Planalto e o comando do Congresso.

Leia também: Lula se reúne com Alcolumbre para tentar destravar pauta no Senado

A declaração de Alcolumbre reforça os sinais de reaproximação com Lula. Nos últimos meses, os dois estiveram em campos distintos em algumas das principais disputas políticas no Congresso, mas passaram a intensificar as conversas diante do cenário político e das negociações em torno de pautas de interesse do governo.

Ao falar sobre a retomada da interlocução, Alcolumbre procurou apresentar o movimento como parte de sua responsabilidade à frente do Senado. “Esse é o meu papel e eu creio que é o dele também”, afirmou.