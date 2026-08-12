Lula se reúne com Alcolumbre para tentar destravar pauta no Senado

A aproximação com Alcolumbre ocorre depois de um período de desgaste na relação entre o senador e Lula - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), participa nesta quarta-feira (12/8) de uma reunião com integrantes da articulação política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O encontro ocorre em meio à tentativa do Palácio do Planalto de reconstruir o diálogo com o comando do Senado e criar um ambiente favorável à votação de propostas consideradas prioritárias pelo governo.

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, chegou ao local da reunião hoje cedo e confirmou que Alcolumbre estava a caminho. Também participam do encontro a equipe de campanha de Lula, o ministro Dario Durigan e a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE). A conversa ocorre durante o período de esforço concentrado do Congresso, quando o governo busca acelerar a análise de projetos antes do avanço do calendário eleitoral.

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A aproximação com Alcolumbre ocorre depois de um período de desgaste na relação entre o presidente do Senado e o Palácio do Planalto. O movimento é considerado estratégico para Lula diante da necessidade de construir acordos para matérias que dependem da articulação com os senadores. A intenção é reduzir os focos de tensão e estabelecer uma agenda de votações possível para as próximas semanas.

Um dos principais objetivos do governo é garantir previsibilidade para a tramitação de projetos de interesse do Executivo. Entre as pautas que podem entrar nas conversas estão medidas de caráter econômico e social, além da discussão sobre o fim da escala de trabalho 6x1. A proximidade das eleições, contudo, reduz o espaço disponível para votações e aumenta a pressão sobre líderes partidários e parlamentares.



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O encontro também ocorre em um momento de forte movimentação política no Senado. Alcolumbre terá papel central na definição da agenda da Casa durante o segundo semestre e é apontado como um dos principais interlocutores do governo no Congresso. Além disso, o senador articula sua permanência na presidência do Senado em 2027, em uma eleição que ocorrerá após a renovação de dois terços das cadeiras da Casa.

Como mostrou o Correio, a reaproximação ganhou força após o encontro entre Lula e Alcolumbre em um jantar realizado na semana passada. Os dois haviam passado meses afastados politicamente, em meio a divergências que se agravaram após a rejeição, pelo Senado, da indicação de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A nova rodada de conversas sinaliza uma tentativa de superar o impasse e estabelecer uma relação mais pragmática entre Planalto e Senado.



Para o governo, o diálogo com Alcolumbre é importante não apenas para destravar a pauta legislativa, mas também para ampliar a margem de negociação política em um ano eleitoral. A estratégia é construir acordos que permitam a aprovação de propostas prioritárias sem ampliar os conflitos com o Congresso, enquanto Lula intensifica a articulação política em torno da disputa pela reeleição.