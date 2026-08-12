UFRJ nega que Flávio Bolsonaro tenha feito pós-graduação na universidade

A página da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) informa que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem uma pós-graduação em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Procurada pelo Correio, porém, a universidade afirmou que não há registro do candidato à Presidência como aluno da instituição.

“Pelo Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA), não há registro referente ao sr. Flávio Nantes Bolsonaro como discente na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)”, informou a instituição, em nota.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ainda segundo a UFRJ, o sistema registra o nome de Eduardo Nantes Bolsonaro, irmão de Flávio, como concluinte do curso de Direito. O SIGA foi criado em 2001 para unificar e informatizar os dados acadêmicos da universidade.

A informação sobre a suposta pós-graduação também aparece em registros públicos relacionados à trajetória acadêmica do senador. Em uma página publicada pelo Senado Federal, Flávio é descrito como bacharel em Direito e “pós-graduado em ciências políticas”, sem mencionar o local. O texto também informa que ele tem uma especialização em Políticas Públicas pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj) e em Empreendedorismo pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

O site oficial de Flávio, no entanto, apresenta atualmente uma descrição diferente. Na aba “Sobre mim”, o senador é apresentado como empresário e advogado, com especializações em Políticas Públicas pelo IUPERJ e em Empreendedorismo pela FGV. Não há menção a uma pós-graduação em Ciências Políticas.





Assessoria atribui informação a erro

O Correio procurou a assessoria de Flávio Bolsonaro para saber sobre a divergência entre as informações divulgadas pela Alerj e pelo Senado e os registros da UFRJ. Até a publicação desta matéria, não houve resposta.

Ao g1, no entanto, a assessoria do senador afirmou que as informações sobre a UFRJ são “erros ou equívocos, possivelmente extraídos de páginas como a Wikipedia”.

“O senador Flávio Bolsonaro é graduado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduado em Políticas Públicas pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ) e tem MBA em Empreendedorismo pela FGV, conforme consta no seu site oficial: flaviobolsonaro.net”, informou a assessoria ao portal.

O Correio também procurou o IUPERJ para confirmar a formação de Flávio Bolsonaro na instituição e esclarecer o curso realizado pelo senador. Até a publicação, não houve retorno. A reportagem será atualizada caso a instituição ou a assessoria do senador se manifestem.