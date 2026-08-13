Kim Kataguiri detalha processo de filiação de Flávio Bolsonaro ao Missão

O deputado federal Kim Kataguiri (Missão) realizou uma live em seu canal no YouTube para esclarecer a filiação do senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro ao partido Missão no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De acordo com o parlamentar, apesar da assinatura de filiação ser de um delegado do partido, o sistema do Missão registra automaticamente as filiações junto ao TSE.

“É a assinatura do nosso secretário-geral que filia todo mundo. Eu me filiei sem que ele precisasse fazer manualmente nada, mas com o nome dele estando lá na hora de subir meu nome no TSE. É assim que funciona em todos os partidos”, pontua Kim Kataguiri.

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O esclarecimento foi dado pelo parlamentar após o TSE explicar que a filiação de Flávio Bolsonaro não foi fruto de hackeamento do sistema, mas, sim, de uso indevido da ferramenta por parte de "alguém que tinha as credenciais da legenda para efetivar filiações". Nesta quinta-feira (13/8), o presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, determinou que a filiação de Flávio ao PL volte a valer desde a data original, 30 de novembro de 2021.

Victor Couto, secretário-geral da legenda, também participou da transmissão e afirmou que, ao identificar a filiação fraudulenta, buscou reverter o cadastro, mas a tentativa acabou negada pelo sistema do TSE. “Há um mês nós informamos ao TSE que havia uma falha para desfiliar pessoas, na ocasião eles resolveram. Em março, isso também aconteceu”, conta Victor.

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Renan Santos, pré-candidato à Presidência pela Missão, respondeu à acusação feita por Flávio que o chamava de “covarde”. Renan destacou que a filiação foi realizada no e-mail oficial do senador: “Ou você foi hackeado ou seu time armou isso. Se que se fazer de vítima, que façamos uma acareação ao vivo na TV hoje mesmo”, escreveu o representante do Missão, em publicação no X.

Segundo o secretário, o erro ao tentar desfiliar alguém aparece periodicamente. “Nós colaboramos com o TSE. Longe de nós dizer algo como ‘essa falha é por culpa deles ou nossa’, mas um problema normal, que toda equipe de TI tem”, destacou.