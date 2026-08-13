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ELEIÇÕES

PL registra candidatura de Flávio Bolsonaro; patrimônio aumentou em mais de 350%

Mais cedo, o primogênito de Jair Bolsonaro disse ter sido vitima de um ataque hacker

Flávio afirmou que
Flávio afirmou que "isso tem dia e hora para acabar" - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Partido Liberal (PL) registrou a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República. Na declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral, o senador informou possuir um patrimônio de R$ 8,186 milhões, valor que representa aumento superior a 350% em relação ao declarado por ele em 2018, que era o equivalente a R$1,786 milhão.

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Filiação do filho 01 do ex-presidente ocorreu por volta das 19h40 desta quinta-feira (13/8) no sistema da Justiça Eleitoral, após o partido conseguir resolver o imbróglio envolvendo a filiação do primogênito de Jair Bolsonaro no Missão. 

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O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, durante uma live nesta quinta-feira (13/8), que teve seu nome utilizado de forma fraudulenta em tentativas de filiação partidária.

Segundo o senador, ele foi incluído ilegalmente nos registros de outra legenda e chegou a receber mensagens cobrando um pagamento via Pix para concluir uma suposta filiação.

“Me filiaram ilegalmente a um outro partido”, disse Flávio. O senador negou também ter participado de qualquer tentativa de adesão à legenda. “Houve mais outra mentira dizendo que eu próprio teria tentado me filiar. Mentira, obviamente”, afirmou.

Entenda o caso

Na manhã desta quinta-feira (13/8), Flávio Bolsonaro não conseguiu registrar sua candidatura à presidência pelo PL, pois o sistema mostrava sua filiação ao Missão, partido de Renan Santos, também postulante ao Planato. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou nota negando falha no sistema ou ação de hackers. Renan afirmou que filiação ao Missão foi autorizada por e-mail de Flávio e que tentou avisar ao gabinete do senador desde o dia 2/8. 

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, decidiu no final da tarde desta quinta-feira (13/8) restabelecer a filiação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Partido Liberal, revertendo o vínculo que havia sido indevidamente registrado com o Missão e que impedia o registro de sua candidatura à Presidência da República.

 

 

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 13/08/2026 20:31 / atualizado em 13/08/2026 20:33
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