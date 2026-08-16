Astúcia do povo nas urnas eletrônicas é o mais imponderável nas eleições

Nos dicionários, astúcia é o mesmo que artimanha, esperteza, malícia e sagacidade. Na política, quase sempre tem um significado negativo, porque é uma das características dos políticos para enganar o eleitor. Entretanto, há uma grande diferença entre a astúcia do povo e astúcia dos políticos. A primeira se baseia no bom senso. Já a segunda recorre ao senso comum para atingir objetivos a qualquer preço. obscuros. Não existe momento em que esses atributos sejam mais utilizados do que as eleições.

O folclorista capixaba Hermógenes Lima Fonseca (1916-1996) advogado, contador e pesquisador da cultura, viveu até 1996, quando morreu em Vila Velha (ES), aos pés do Convento da Penha, um dos mais antigos no Brasil. Ele sofreu influências de baianos e mineiros, além da forte atração dos cariocas, que consagraram Roberto Carlos, Nara Leão, Sérgio Sampaio e Rubem Braga.

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Hermógenes dizia que "o povo astucia as coisas". Esse vem sendo o fator mais imponderável das eleições brasileiras desde a redemocratização. Ao que tudo indica, neste ano não será diferente. O dado mais importante das pesquisas eleitorais recentes talvez não esteja na distância entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, mas na revelação da pesquisa espontânea de que a maioria dos eleitores ainda não sabe em quem votar. Nossa história recente está cheia de viradas eleitorais.

Na mais recente Genial/Quaest, Lula aparece com 38% no primeiro turno, contra 31% de Flávio, enquanto Caiado e Renan Santos têm 4%, Zema 2% e Augusto Cury 2%. No segundo turno, Lula marca 43% contra 40% de Flávio: empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais. Os institutos, porém, apresentam diferenças importantes. A CNT/MDA registra Lula com 42,4% e Flávio com 28,7% no primeiro turno e 48% a 39,1% no segundo. BTG/Nexus aponta 40% a 35% no primeiro e 47% a 44% no segundo.

Não se sabe a verdadeira dimensão do favoritismo de Lula. O número elevado de indecisos nas pesquisas espontâneas revela que uma parcela considerável da sociedade ainda não transformou simpatia, rejeição ou preferência ideológica em decisão eleitoral. Nesse cenário, a experiência recomenda prudência ao projetar o comportamento observado na pesquisa estimulada.

O exemplo clássico é 1994. Lula começou aquele ciclo eleitoral como favorito, mas o Plano Real, lançado durante o governo Itamar Franco, alterou radicalmente o ambiente econômico e social. A estabilização da moeda transformou Fernando Henrique Cardoso, ministro da Fazenda identificado com o Real, no candidato da estabilidade. FHC ultrapassou Lula e venceu no primeiro turno.

Em 2002, Ciro Gomes chegou a ameaçar José Serra na disputa pela vaga no segundo turno. A campanha eleitoral, porém, expôs suas fragilidades, Serra recuperou terreno e terminou enfrentando Lula, que venceu a eleição. Em 2006, Lula parecia ameaçado pelo escândalo do mensalão e Geraldo Alckmin conseguiu levá-lo ao segundo turno. O desfecho foi surpreendente: Alckmin recebeu menos votos no segundo turno do que no primeiro, Lula foi reeleito.

A maior volatilidade ocorreu em 2014. Após a morte de Eduardo Campos, Marina Silva assumiu a candidatura do PSB e disparou. No fim de agosto, o Datafolha mostrava Marina com 50% contra 40% de Dilma Rousseff no segundo turno. Poucas semanas depois, o cenário havia mudado.

Em setembro, Dilma tinha 36%, Marina 33% e Aécio Neves apenas 15% no primeiro turno. Na espontânea, expressivos 29% estavam indecisos. Aécio ultrapassou Marina, chegou ao segundo turno empatado com Dilma, com 51% contra 49% dos votos válidos de Dilma, que virou novamente e foi reeleita. Houve três eleições dentro de uma. Pesquisa não é profecia.

A mais surpreendente foi a eleição de 2018, o atentado contra Jair Bolsonaro alterou sua dinâmica e reduziu sua participação presencial. Fernando Haddad havia assumido a candidatura petista com a inelegibilidade e prisão de Lula. Em poucas semanas, mudou tudo. O "azarão" Bolsonaro foi eleito. Mesmo em 2022, quando a polarização Lula-Bolsonaro já estava consolidada, a eleição foi decidida no segundo turno por apenas 1,8 ponto percentual: Lula obteve 50,90% dos votos válidos, contra 49,10% de Bolsonaro.

A campanha eleitoral de 2026 começa oficialmente neste domingo. Há incertezas na economia, na qual inflação, emprego, renda, juros e percepção sobre o custo de vida podem modificar a avaliação do governo. Nos escândalos políticos que atinjam candidatos, familiares ou aliados. Na interferência de Donald Trump e das tarifas norte-americanas. No desempenho dos candidatos no horário eleitoral e nos debates. O mais imponderável, porém, como diria o "Mestre Armojo", é a astúcia do povo, graças às urnas eletrônicas, que garantem o voto direto, secreto e universal e o princípio da alternância de poder, pilares da democracia brasileira.