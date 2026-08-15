Minas Brasília vence Ação por 1 x 0 e encaminha o acesso à Série A1

O Minas Brasília soube lidar com a marcação do Ação na partida deste sábado e traz um ótimo resultado para o segundo jogo no Bezerrão - (crédito: Jonathandomingosphoto)

Um das oito sedes da Copa do Mundo Feminina em 2027, Brasília deu um passo enorme para voltar a ter um time na Série A1, a elite do Campeonato Brasileiro. O Minas Brasília derrotou o Ação por 1 x 0, em Várzea Grande (MT), e terá a vantagem do empate na partida de volta no próximo sábado, às 16h, no Bezerrão, no Gama. As adversárias são obrigadas a no mínimo devolver o placar contra as atuais campeãs candangas para forçar a decisão por pênaltis.

O único gol saiu aos 22 minutos do primeiro tempo no Benedito Laurindo de Souza. Manu Balbinot bateu falta da intermediária para dentro da área do Ação. A lateral-esquerda Rhayssa aproveitou a rebatida da defesa chutou de perna esquerda, da grande área, no canto esquerdo da goleira Vandria Flor. A finalização indefensável deu tranquilidade ao Minas para administrar o jogo.

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O Minas encerrou a partida com uma jogada a menos depois da expulsão da zagueira Esther. Ela desfacará a equipe da capital no confronto de volta. A defensora já tinha sido advertida pelo árbitro Eleniel Benedito da Silva com o cartão amarelo e recebeu o vermelho.

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Houve um princípio de confusão no fim da partida. A comissão técnica do Ação-MT fez pressão na arbitragem reivindicando um pênalti cometido por Drielly. O juiz não deu no primeiro momento, mas revisou a decisão depois de uma orientação do quarto árbitro Jean Marcel Latorraca Ferreira. Joyce acertou o travessão do Minas no último lance da partida e desperdiçou a oportunidade do empate. O juiz fez o sinal da cruze encerrou o primeiro duelo.

No outro jogo deste sábado pelas quartas de final, o Atlético Piauiense abriu 2 x 0 contra o 3B da Amazônia. Neste domingo, o Sport receberá o Itabirito, às 15h, no Recife, e o Taubaté medirá forças com o Vasco no mesmo horário no interior de Sao Paulo.

FICHA TÉCNICA

0 Ação-MT

Vandria Flor; Sabrina, Tania Maranhão (India), Kethilyn (Magna) e Evelyn (Kelly); Cacá, Patricia Alves, Cyntia (Joyce) e Taissinha; Natugol (Alice Silva) e Larissa

Técnico: Wellington Souza

1 Minas Brasília

Rubi; Suzana, Esther, Ray Pires e Rhayssa; Stephane (Drielly), Monse Ayala, Rafa Barros (Biazinha) e Manu (Paloma); Rayla (Hadry) e Michele Carioca (Bia Batista).

Técnica: Kethleen Azevedo

Gols: Rhayssa, aos 22 minutos do primeiro tempo

Cartões amarelos: Esther, Monse Ayala, Bia Batista e Biazinha (Minas)

Cartão vermelho: Esther (Minas)

Público e renda: não divulgados

Árbitro: Eleniel Benedito da Silva (MT)

