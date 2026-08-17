Governo Trump acusa Brasil de censura após X adotar filtro para eleição

X divulgou atualização do código do feed "Para Você", que passou a incluir um filtro específico para o pleito brasileiro - (crédito: AFP)

Sarah B. Rogers, subsecretária de Estado para Diplomacia Pública dos Estados Unidos, acusou o Brasil de impor censura após a rede social X, antigo Twitter, alterar seu algoritmo para atender às regras eleitorais brasileiras de 2026.

Segundo Rogers, a mudança seria uma evidência de interferência na circulação de conteúdos políticos. Em publicação nas redes sociais neste domingo (16/8), a representante do governo americano afirmou que a medida "evidencia a censura imposta pelo Brasil".

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O que mudou no X

A manifestação de Rogers ocorre após o X divulgar uma atualização do código do feed "Para Você", que passou a incluir um filtro específico para o pleito brasileiro.

A partir de agora, o conteúdo publicado por pessoas candidatas a cargos públicos será mostrado organicamente apenas a quem já segue o perfil, mas não entrará nas recomendações de quem não é seguidor (a).

Os posts, no entanto, continuam disponíveis normalmente nas páginas das pessoas candidatas, sem que a postagem ou o perfil seja tirado do ar.

A alteração foi implementada para adequar a plataforma às regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral brasileira. O X informou que está cumprindo uma determinação prevista na Resolução nº 23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que exige que plataformas com sistemas de recomendação excluam dos algoritmos os perfis oficiais de candidatos registrados na Justiça Eleitoral, com exceção aos casos de impulsionamento pago.

Tema amplia atritos entre os dois países

A nova crítica ocorre em um momento de crescente desgaste diplomático entre os governos de Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva. Nos últimos meses, os dois países acumularam divergências em temas como comércio exterior, regulação das plataformas digitais e liberdade de expressão nas redes sociais.

Agravando ainda mais a situação, na última semana, reportagens publicadas neste fim de semana indicam que a administração Trump avalia novas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), aprofundando ainda mais a tensão entre os países.