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Operação Compliance Zero

PF localiza no Paraguai aeronave de Vorcaro avaliada em R$ 120 milhões

Segundo a corporação, a aeronave já está no Brasil, no Aeroporto Internacional de Brasília, onde será submetida às medidas judiciais cabíveis.

Modelo está avaliado em R$ 120 milhões - (crédito: Divulgação/PF)
Modelo está avaliado em R$ 120 milhões - (crédito: Divulgação/PF)

A Polícia Federal localizou neste domingo (16/8) uma aeronave ligada ao empresário Daniel Vorcaro. O avião estava em Assunção, no Paraguai, e é avaliado em mais de R$ 120 milhões.

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Segundo a corporação, a aeronave já está no Brasil, no Aeroporto Internacional de Brasília, onde será submetida às medidas judiciais cabíveis.

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Em junho deste ano, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a PF a rastrear bens e recursos do ex-dono do Banco Master mantidos no exterior. A decisão foi tomada no âmbito do processo que apura supostas fraudes envolvendo o Banco Master e também se estende a outros alvos do inquérito.

A partir da decisão, as autoridades brasileiras podem recorrer a instrumentos de cooperação jurídica internacional para identificar e localizar patrimônios e ativos que eventualmente tenham sido transferidos para fora do país.

O objetivo é reunir elementos que possam auxiliar no avanço das investigações e, se for o caso, viabilizar futuras medidas judiciais relacionadas aos bens.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 16/08/2026 20:25 / atualizado em 16/08/2026 20:33
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