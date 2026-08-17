Em mensagens obtidas pela PF, Lulinha trata de negócios com lobista

O inquérito apura suposto tráfico de influência de Fábio Luís em entes do governo federal - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Em uma série de mensagens identificadas pela Polícia Federal, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, conversa sobre negócios com a empresária Roberta Luchsinger, que é investigada no âmbito da operação que investiga fraudes no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). As conversas foram encontradas no celular de Roberta, que foi alvo de um mandado de busca e apreensão.

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O inquérito apura suposto tráfico de influência de Lulinha em entes do governo federal. Em uma das mensagens, em março de 2024, ele diz que participa de reuniões com Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, então chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o então secretário-executivo do Ministério da Saúde, Swedenberger Barbosa, conhecido como Berger.

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Roberta é apontada como ligada a Antonio Camilo Antunes, o “Careca do INSS”. Lulinha é suspeito de atuar na autorização para comercialização de produtos à base de cannabis. Ele nega as acusações diz não ter cometido irregularidades. Atualmente, três inquéritos investigam o filho do presidente.

O chefe do Executivo não é alvo das diligências e não há indícios de qualquer participação dele em eventuais irregularidades.