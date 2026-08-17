Alcolumbre agradece Lula por descoberta de petróleo no Amapá

O presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta segunda-feira (17/8) que a descoberta anunciada pela Petrobras na costa do Amapá representa um momento histórico para o estado e para o Brasil. Durante visita ao navio-sonda da estatal, o senador agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela defesa do projeto e associou a exploração de petróleo à soberania energética do país.

Em discurso ao lado do petista, Alcolumbre destacou a trajetória de defesa da iniciativa e afirmou que o avanço é resultado de uma mobilização que envolveu diferentes autoridades e integrantes da Petrobras. Ele citou o governador do Amapá, Clécio Luís (União Brasil), o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) e servidores da estatal.

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“É preciso que a gente, de uma vez por todas, reconheça no Brasil aqueles que enfrentaram causas que muitas das vezes foram contestadas ou até mesmo criticadas”, afirmou.

Segundo Alcolumbre, a discussão sobre a exploração de petróleo também envolve a capacidade do Brasil de definir de forma autônoma seus projetos estratégicos. O presidente do Congresso criticou tentativas externas de interferência nas decisões brasileiras e defendeu que o país tenha liberdade para determinar o próprio futuro.

“Deixem que nós brasileiros, que lutamos pela defesa do nosso Brasil, que decidamos o que nós queremos do Brasil”, declarou.

O senador também relacionou a exploração das reservas de petróleo à chamada soberania energética. Na avaliação dele, os recursos provenientes da atividade podem contribuir para políticas públicas, especialmente por meio do Fundo Social.

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Alcolumbre destacou que parte da riqueza gerada pelo petróleo é destinada à educação e à saúde públicas. “Nós sabemos que a riqueza do petróleo é transformada para a vida das pessoas, sobretudo com os recursos do Fundo Social, que vão para a educação pública brasileira e para a saúde pública brasileira”, disse.

Ao final do discurso, o senador voltou a agradecer a Lula pela condução do projeto e afirmou que o avanço da Petrobras deve ser motivo de orgulho nacional. “Viva o petróleo! Viva a Petrobras, viva o futuro do Brasil”, afirmou.

