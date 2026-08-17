Alcolumbre agradece Lula por descoberta de petróleo no Amapá

O presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta segunda-feira (17/8) que a descoberta anunciada pela Petrobras na costa do Amapá representa um momento histórico para o estado e para o Brasil. Durante visita ao navio-sonda da estatal, o senador agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela defesa do projeto e associou a exploração de petróleo à soberania energética do país.
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Em discurso ao lado do petista, Alcolumbre destacou a trajetória de defesa da iniciativa e afirmou que o avanço é resultado de uma mobilização que envolveu diferentes autoridades e integrantes da Petrobras. Ele citou o governador do Amapá, Clécio Luís (União Brasil), o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) e servidores da estatal.
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“É preciso que a gente, de uma vez por todas, reconheça no Brasil aqueles que enfrentaram causas que muitas das vezes foram contestadas ou até mesmo criticadas”, afirmou.
Segundo Alcolumbre, a discussão sobre a exploração de petróleo também envolve a capacidade do Brasil de definir de forma autônoma seus projetos estratégicos. O presidente do Congresso criticou tentativas externas de interferência nas decisões brasileiras e defendeu que o país tenha liberdade para determinar o próprio futuro.
“Deixem que nós brasileiros, que lutamos pela defesa do nosso Brasil, que decidamos o que nós queremos do Brasil”, declarou.
O senador também relacionou a exploração das reservas de petróleo à chamada soberania energética. Na avaliação dele, os recursos provenientes da atividade podem contribuir para políticas públicas, especialmente por meio do Fundo Social.
Alcolumbre destacou que parte da riqueza gerada pelo petróleo é destinada à educação e à saúde públicas. “Nós sabemos que a riqueza do petróleo é transformada para a vida das pessoas, sobretudo com os recursos do Fundo Social, que vão para a educação pública brasileira e para a saúde pública brasileira”, disse.
Ao final do discurso, o senador voltou a agradecer a Lula pela condução do projeto e afirmou que o avanço da Petrobras deve ser motivo de orgulho nacional. “Viva o petróleo! Viva a Petrobras, viva o futuro do Brasil”, afirmou.