Ao lado de Alcolumbre, Lula visita navio-sonda da Petrobras no Amapá

Está prevista uma coletiva de imprensa com Lula e Alcolumbre, às 16h30, no Aeroporto Municipal de Oiapoque - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita, nesta segunda-feira (17/8), um navio-sonda da Petrobras que realiza atividade exploratória em águas profundas na costa do Amapá. A agenda, no município de Oiapoque, será acompanhada pelo presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP).

O senador participa da recepção a Lula no Aeroporto Municipal de Oiapoque. Na sequência, os dois seguem para a visita à embarcação da Petrobras. Esta será a primeira agenda pública dos dois desde o processo de reaproximação entre os líderes.

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A visita ocorre em meio às atividades exploratórias da Petrobras na costa do Amapá, após a identificação de indícios de petróleo no bloco FZA-M-59, na região da Foz do Amazonas.

A descoberta foi celebrada por Alcolumbre, que tem o Amapá como principal reduto eleitoral. A Margem Equatorial se estende por áreas costeiras das regiões Norte e Nordeste do país. Para o presidente do Senado, a atividade representa um marco para o seu estado e pode abrir caminho para novas oportunidades econômicas. “É um momento histórico para o Amapá e para o Brasil”, afirmou.

Segundo Alcolumbre, a exploração da região deve ser acompanhada pela expectativa de geração de benefícios para a população local. “Lutamos durante anos pelo direito de conhecer as riquezas da nossa região e queremos que elas se transformem em desenvolvimento, emprego, renda e oportunidades para a nossa gente”, declarou.

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Após a agenda, está prevista uma coletiva de imprensa com os dois, às 16h30, no Aeroporto Municipal de Oiapoque.

Hidrocarbonetos

Na última sexta-feira (14), a Petrobras anunciou a identificação de hidrocarbonetos em um poço exploratório na bacia sedimentar da Foz do Amazonas. A presença desses compostos orgânicos, formados principalmente por carbono e hidrogênio, indica a existência de petróleo ou gás natural na área. A presidente da estatal, Magda Chambriard, afirmou que a expectativa é iniciar a produção de petróleo na região em até sete anos.