Lula destaca reunião com Alcolumbre e cita avanço de pautas no Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira (17/8) que teve uma conversa com o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), que resultou no encaminhamento de três projetos considerados prioritários pelo governo. A declaração ocorreu durante visita ao navio-sonda da Petrobras, no Amapá, ao lado de Alcolumbre.

Segundo Lula, Alcolumbre enviou para as comissões do Congresso propostas relacionadas à segurança pública, ao fim da escala 6x1 e à exploração de minerais críticos e terras raras. “Essa semana eu tive uma conversa com o senador Alcolumbre e ele mandou para as comissões três projetos de importância vital para o Brasil”, afirmou o presidente.

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Entre as matérias citadas está a PEC da Segurança, que, segundo Lula, poderá abrir caminho para a criação de um Ministério da Segurança. O presidente também mencionou o projeto que trata do fim da escala de trabalho 6x1, defendendo um modelo em que os trabalhadores tenham cinco dias de trabalho e dois de descanso.

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A terceira proposta mencionada por Lula trata dos chamados minerais críticos e das terras raras. O presidente afirmou que o objetivo é evitar que empresas ou governos estrangeiros controlem a exploração desses recursos sem que o Brasil desenvolva sua própria capacidade de processamento e transformação.

“Desta vez a gente não vai deixar que ninguém de fora venha querer explorar os nossos minérios, porque nós vamos querer fazer a transformação deles aqui”, disse Lula.

O presidente defendeu ainda investimentos em formação profissional, engenharia e pesquisa para ampliar a capacidade brasileira de agregar valor aos recursos naturais. “Nós queremos separar aqui, transformar aqui e produzir as coisas importantes aqui nesse país”, afirmou.

Petróleo no Amapá

Durante a visita ao navio-sonda da Petrobras, Lula também destacou os resultados iniciais da exploração na costa do Amapá. Segundo ele, os testes realizados são promissores, embora ainda não seja possível determinar o volume final das reservas.

O presidente ressaltou a qualidade do petróleo encontrado e comparou o resultado com diferentes níveis de qualidade do óleo já identificados no país. Lula afirmou que o Brasil tem a possibilidade de encontrar um petróleo de “muita qualidade” na região.

Ao falar sobre a exploração na costa amapaense, Lula também ressaltou a preservação ambiental no estado. Segundo ele, 87% do território é composto por áreas de reserva e cerca de 90% permanece coberto por floresta. “Isso chama-se Brasil, isso chama-se Petrobras, isso chama-se conhecimento científico e tecnológico, isso significa competência”, afirmou.