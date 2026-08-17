Renan Santos diz que Kassab apoia Lula na corrida presidencial

O candidato do Missão à Presidência, Renan Santos, afirmou nesta segunda-feira (17/8), que Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, está apoiando Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
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Kassab é candidato a vice-presidente na chapa de Ronaldo Caiado. A declaração de Santos ocorreu durante uma coletiva de imprensa após sua participação na 27ª Conferência Anual Santander, na capital paulista.
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Jornalistas questionaram o candidato sobre uma fala de Kassab a empresários na quinta-feira (13/8). No evento, o presidente do PSD mencionou que o Centrão "estar" com Lula e que o senador Flávio Bolsonaro (PL) não teria chances de se eleger presidente.
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“Eu acho que o Kassab está com Lula”, disse o candidato do Missão. “A maior parte dos candidatos dele PSD pelo Brasil estão anulando.”
Renan Santos também criticou o Centrão, classificando o grupo fisiológico como um grande "problema político". Segundo ele, o bloco faz acordos regionais baseados em conveniência financeira e eleitoral.
“O Centrão é a máquina impulsionadora da roubalheira brasileira”, afirmou.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.