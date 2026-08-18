Caiado destaca cuidado com idosos ao apresentar plano de governo para saúde

Caiado indicou que a sua proposta para a saúde será organizada a partir de diferentes fases da vida, com atenção especial ao envelhecimento - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Ao apresentar as diretrizes de seu plano de governo para a área da saúde, nesta terça-feira (18/8), o candidato à Presidência, Ronaldo Caiado (PSD), chamou atenção para o aumento da demanda por políticas públicas destinadas à população idosa. Segundo ele, a necessidade de estruturas de cuidado geriátrico já supera, em algumas localidades, a procura por espaços destinados à primeira infância.

“Hoje nós estamos tendo mais pedido de atenção ao idoso do que de creche. Impressionante como as famílias estão deixando os pais”, afirmou Caiado. Para o ex-governador de Goiás, a mudança revela uma transformação na dinâmica dos lares brasileiros e exige uma resposta do poder público. “Nós temos que ter uma atenção com os idosos. É uma realidade hoje”, declarou.

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Caiado também associou o envelhecimento da população ao aumento de casos de solidão e depressão entre os idosos. Na avaliação do goiano, muitos acabam sem acompanhamento familiar e passam a depender de políticas públicas para garantir cuidados básicos. “É algo que você não imagina, o quanto as pessoas hoje estão ficando sozinhas, largadas, sem a menor atenção dos familiares”, disse.

O candidato criticou ainda a transferência da responsabilidade pelo cuidado dos idosos exclusivamente para o Estado, especialmente entre famílias de classe média. Segundo ele, a mudança de comportamento precisa ser considerada na formulação de políticas públicas. “Nós temos que estar atentos para essa mudança de comportamento a qual nós estamos assistindo no Brasil. O número de pais e mães que estão hoje necessitando de ser atingidos pelo governo é uma política que merece nossa atenção mais do que nunca”, enfatizou.

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Na apresentação do plano, Caiado indicou que a proposta para a saúde deverá ser organizada a partir de diferentes fases da vida. Além da atenção ao envelhecimento, o programa prevê diretrizes voltadas à infância e à saúde mental. “Eu simplesmente fiz uma separação aqui da idade da criança, depois da infância, saúde mental e envelhecer bem”, explicou.

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