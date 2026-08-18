Juliano Floss teria traído Marina Sena com cantora famosa mundialmente

O anúncio da separação entre Juliano Floss e Marina Sena passou a ser acompanhado por especulações nas redes sociais.
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Depois de o influenciador confirmar o fim do namoro na noite dessa segunda-feira (17), internautas começaram a levantar a hipótese de que Any Gabrielly, ex-integrante do Now United, estaria envolvida na história.
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A teoria que circula na internet afirma que Juliano teria traído Marina com a cantora durante as gravações de um filme.
A especulação ganhou força porque Juliano e Any trabalharam juntos em "As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você".
A cantora faz parte do elenco do longa, enquanto o ex-BBB participa da produção em um papel especial.
O nome de Any surpreendeu parte dos internautas, que passaram a comentar a possibilidade de ela ter sido o suposto motivo para o fim do relacionamento entre Juliano e Marina.
No entanto, não há confirmação de que uma traição tenha ocorrido. Até o momento, Juliano Floss, Marina Sena e Any Gabrielly não comentaram publicamente o rumor.
DO NADA? Internautas levantam teoria de que Juliano Floss teria traído Marina Sena com Any Gabrielly nos bastidores das gravações de um filme.— POPTime (@poptime) August 18, 2026
Nenhuma informação é dada como verdadeira e nenhuma das partes se pronunciou! pic.twitter.com/Hd87QkS55h
que história eh essa de que o juliano floss traiu a marina sena com a any gabrielly pic.twitter.com/0XZSnVEEqJ— rafa ? (@rafapmeiras) August 18, 2026
RUMOR: Juliano Floss teria TRAÍDO Marina Sena com Any Gabriely. pic.twitter.com/J8QnDdmbuA— StagePop (@stagepopbr) August 18, 2026
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