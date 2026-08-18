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Juliano Floss teria traído Marina Sena com cantora famosa mundialmente

Após o anúncio do término, a web apontou uma suposta traição por parte do dançarino

Juliano Floss teria traído Marina Sena com cantora famosa mundialmente - (crédito: Reprodução/Instagram)
Juliano Floss teria traído Marina Sena com cantora famosa mundialmente - (crédito: Reprodução/Instagram)

O anúncio da separação entre Juliano Floss e Marina Sena passou a ser acompanhado por especulações nas redes sociais.

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Depois de o influenciador confirmar o fim do namoro na noite dessa segunda-feira (17), internautas começaram a levantar a hipótese de que Any Gabrielly, ex-integrante do Now United, estaria envolvida na história.

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A teoria que circula na internet afirma que Juliano teria traído Marina com a cantora durante as gravações de um filme.

A especulação ganhou força porque Juliano e Any trabalharam juntos em "As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você".

A cantora faz parte do elenco do longa, enquanto o ex-BBB participa da produção em um papel especial.

O nome de Any surpreendeu parte dos internautas, que passaram a comentar a possibilidade de ela ter sido o suposto motivo para o fim do relacionamento entre Juliano e Marina.

No entanto, não há confirmação de que uma traição tenha ocorrido. Até o momento, Juliano Floss, Marina Sena e Any Gabrielly não comentaram publicamente o rumor.


 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 18/08/2026 11:57
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