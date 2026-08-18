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Alfredo Gaspar defende "freio de arrumação" no mercado de bets

Vice na chapa de Flávio Bolsonaro afirma que setor das bets está fora de controle e que decisão sobre proibição total ainda não foi fechada

Alfredo Gaspar defende
Alfredo Gaspar defende "freio de arrumação" no mercado de bets - (crédito: Marcelo Ferreira / CB / DA Press)

Nesta terça-feira (18/8), Alfredo Gaspar, vice na chapa do candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro, falou com jornalistas após participar do encontro com presidenciáveis promovido pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (UNECS). Ele foi questionado sobre a regulamentação do mercado de apostas esportivas no Brasil, tema que tem gerado debate entre os candidatos ao Planalto.

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Gaspar defendeu que o setor precisa de uma resposta mais dura do poder público diante do atual cenário. “Nós temos que dar um freio de arrumação absoluto nisso, não pode. O Ministério proibiu três bets, cinco bets, não”, declarou, criticando o que classificou como uma atuação pontual e insuficiente por parte do governo federal.

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Segundo o vice dê Flávio Bolsonaro, a chapa ainda avalia dois caminhos possíveis para lidar com o problema. “Vamos fazer um plano focado ou na proibição, acima daquilo que hoje está completamente fora de controle, ou na proibição como uma parte hoje pensa completa”, afirmou, indicando que tanto uma proibição mais ampla quanto uma proibição total estão entre as opções em discussão.

Gaspar também esclareceu qual é a posição atual de Flávio Bolsonaro sobre o tema. “O presidente Flávio Bolsonaro ainda não tem uma posição definida sobre a proibição total, mas tem sobre a regulamentação ser revisitada e ser realmente uma regulamentação que proteja as famílias brasileiras”, disse, sinalizando que o foco imediato da candidatura é o aperfeiçoamento das regras já existentes para o setor.

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Mannu Leones

Repórter

Jornalista pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), aficionada por jornalismo político e jornalismo em quadrinhos, além de ilustradora. Com passagens por CNN Brasil, SBT News e SBT Brasil

Por Mannu Leones
postado em 18/08/2026 18:43
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