Lula em Natal: saiba como será o primeiro grande ato da campanha no Nordeste

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, viaja nesta quinta-feira (20/8), para Natal. A visita marca seu primeiro ato político desde o lançamento oficial da campanha.
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No evento, Lula estará ao lado da governadora Fátima Bezerra (PT) e do candidato do partido ao governo do estado, Cadu Xavier. A agenda foi detalhada pela governadora em suas redes sociais.
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Pela manhã, o presidente cumprirá uma agenda institucional, focada em parcerias entre o governo federal e o estado. O ato político com seus aliados no RN está programado para a noite, com início às 17 horas.
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Além de Cadu Xavier e Fátima Bezerra, também estarão no palanque os candidatos ao Senado Samanda Alves (PT) e Rafael Mota (PDT).
O Rio Grande do Norte é o primeiro estado a receber a agenda política de Lula após o lançamento de sua candidatura, que ocorreu no domingo, 16, em São Bernardo do Campo (SP).
Após o compromisso em Natal, o presidente seguirá para Belo Horizonte na sexta-feira (21/8), e para o Rio de Janeiro no sábado (22/8).
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.