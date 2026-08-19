Campanha de Lula avalia encontro com evangélicos

Segundo interlocutores, a agenda atende a um desejo de Janja de apresentar propostas e ouvir demandas do segmento - (crédito: AFP)

Membros da campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avaliam a realização de um encontro do petista com um grupo de evangélicos durante a campanha.

Segundo interlocutores, a agenda atende a um desejo da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, de apresentar propostas e ouvir demandas do segmento. A deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ), candidata ao Senado pelo Rio de Janeiro, também participa da articulação para viabilizar a reunião.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Haddad acena aos policiais e promete tecnologia e valorização à categoria

Janja já havia sinalizado uma aproximação com o eleitorado evangélico no primeiro dia do lançamento oficial da campanha de Lula, em São Paulo. No domingo (16/8), ela entoou, ao lado do cantor gospel Kleber Lucas, uma versão da música Deus Cuida de Mim, em um gesto direcionado ao público religioso.

A estratégia ocorre em meio aos esforços da campanha para ampliar o diálogo com um eleitorado historicamente mais resistente ao petista. A avaliação entre os articuladores é de que a aproximação precisa ocorrer sem abandonar a identidade política do presidente, mas abrindo espaço para tratar de temas que mobilizam as igrejas e seus fiéis.

