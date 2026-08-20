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Eleições 2026

Empate técnico: PT ganha fôlego no Ceará contra Ciro Gomes

Pesquisa RealTime mostra Elmano de Freitas e Ciro Gomes com 44% das intenções de voto no primeiro turno

O cenário no estado cearense não andava favorável ao PT de Elmano, mostrando uma preferência por Ciro, que agora está no PSDB - (crédito: José Cruz/Agência Brasil/Bruno Spada/Câmara dos Deputados)
O cenário no estado cearense não andava favorável ao PT de Elmano, mostrando uma preferência por Ciro, que agora está no PSDB - (crédito: José Cruz/Agência Brasil/Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O Partido dos Trabalhadores (PT) celebrou a nova pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta quinta-feira (20/8) para o cenário do Ceará. Isso porque o estado é um dos únicos do Nordeste em que o PT espera manter o governo.

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Caciques da sigla relembraram ao Correio a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um podcast no qual disse que não tem como Elmano de Freitas (PT-CE) perder para o Ciro Gomes (PSDB-CE).

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O cenário no estado cearense não andava favorável ao PT, mostrando uma preferência por Ciro, que agora está no PSDB e conta com o apoio do PL do senador e pré-candidato ao Palácio, Flávio Bolsonaro (RJ). A nova pesquisa, contudo, mostra uma reaproximação dos oponentes.

No cenário estimulado de primeiro turno, os dois aparecem com 44% das intenções de voto. O levantamento ouviu 1.600 eleitores no Ceará entre os dias 15 e 19 de agosto, por meio de entrevistas telefônicas e digitais.

"Quase humanamente impossível o Elmano não ganhar as eleições. [...] Quem vota no Lula, vota no Elmano", reforçou o líder petista em entrevista ao podcast As Cunhãs.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 20/08/2026 10:51 / atualizado em 20/08/2026 10:52
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