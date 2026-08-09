Ciro e Elmano trocam acusações sobre crime organizado no CE

Elmano de Freitas (à esquerda) Ciro Gomes, do PT e do PSDB, respectivamente, participaram de debate pelo governo do Ceará - (crédito: Reprodução/TV Band)

O atual governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) trocaram acusações, neste domingo (9/8), sobre o avanço do crime organizado no estado. Os dois duelaram no primeiro debate ao governo cearense, realizado pela TV Band.

Melhores colocados nas pesquisas de opinião, os dois adversários debateram entre si, já que Pedro Brito (Novo), que também concorre, não participou do programa.

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Durante o embate, Elmano defendeu as ações de seu governo contra as facções, e acusou a gestão de Ciro de ter permito o estabelecimento das organizações criminosas.

"O Comando Vermelho chegou ao Ceará, em sua primeira célula, em 1993. O governador não era eu, era você. Portanto, a semente do CV chegou a esse estado com você", comentou o petista, dirigindo-se a seu adversário.

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Ao defender seu governo, Elmano garantiu que, se reeleito, vai continuar avançando na segurança pública com o fortalecimento da Polícia Militar e investimento em ações de inteligência e em equipamentos tecnológicos, como drones.

Ciro Gomes, por sua vez, defendeu que, em seu governo, não havia a prevalência de facções no Ceará que há atualmente.

"Se ouvisse falar de uma facção, não durava um dia aqui, com a sua moleza de deixar facção tomar conta", afirmou o ex-governador, dirigindo-se ao petista.

Ciro também afirmou que o governo cearense não realizou concurso para delegado entre 2015 e 2025, contestando as falas de Elmano sobre investimento na segurança pública.