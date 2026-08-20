Carlos Viana anuncia pedido de CPI para apurar caso Lulinha

O senador Carlos Viana (PSD-MG) anunciou nesta quinta-feira (20/8) que vai protocolar um pedido de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Senado para investigar Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em publicação nas redes sociais, Viana afirmou que já iniciou a articulação para obter as 27 assinaturas necessárias à instalação de uma CPI e pediu que eleitores pressionem os senadores de seus estados a apoiar a iniciativa.

Na postagem, o parlamentar disse que pretende esclarecer a atuação de Lulinha em episódios que estão sob investigação da Polícia Federal. “Quero saber quem abriu portas dentro do governo, quais interesses foram intermediados e qual foi, de fato, o papel de Lulinha nos episódios investigados”, escreveu. Viana também afirmou que a iniciativa será uma continuidade de sua atuação à frente da CPMI do INSS, da qual foi presidente. “Na CPMI do INSS, eu enfrentei gente poderosa. Não vai ser diferente agora”, declarou.

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O anúncio ocorre no mesmo dia em que veio a público que a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que um dos inquéritos envolvendo Lulinha seja enviado à primeira instância. Segundo a PGR, não há investigado com foro por prerrogativa de função que justifique a permanência do caso no Supremo. O procedimento apura suspeitas de tráfico de influência relacionadas a uma tentativa de negociação de medicamentos à base de canabidiol com o Ministério da Saúde.

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Lulinha é alvo de três inquéritos no STF, sendo dois sob relatoria de Mendonça e um sob responsabilidade do ministro Flávio Dino. As investigações envolvem suspeitas relacionadas a possíveis intermediações junto a órgãos do governo.

Na publicação, Viana afirmou que a eventual CPI deverá buscar respostas sobre a relação de Lulinha com agentes públicos e interesses privados. “O Brasil exige investigação. Filho do presidente da República não está acima da lei”, escreveu.