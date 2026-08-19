Lula se reúne com advogado de Lulinha no Palácio da Alvorada

O presidente Luiz Inácio da Silva (PT) se reúne, na noite desta quarta-feira (19/8), com o advogado Marco Aurélio de Carvalho, defensor de seu filho investigado por fraudes no INSS, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha.
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O carro que levava Marco Aurélio entrou na residência oficial do presidente da República por volta das 19h30 e, até a publicação da reportagem, ainda não saiu.
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Além de advogar para o filho do presidente, Marco Aurélio — integrante do Grupo Prerrogativas — é um dos coordenadores da campanha de Lula em São Paulo
Lula e o PT, quando questionado por jornalistas sobre o impactos das investigações contra seu filho na campanha, têm sido enfáticos a delimitar que possíveis crimes cometidos por Lulinha não terão influência nas eleições.