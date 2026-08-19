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Lula se reúne com advogado de Lulinha no Palácio da Alvorada

O carro que levava Marco Aurélio entrou na residência oficial do presidente da República por volta das 19h30 e, até a publicação da reportagem, ainda não saiu

Lula fará em Natal o primeiro ato político após o lançamento da campanha de reeleição - (crédito: Nelson Almeida/AFP)
Lula fará em Natal o primeiro ato político após o lançamento da campanha de reeleição - (crédito: Nelson Almeida/AFP)

O presidente Luiz Inácio da Silva (PT) se reúne, na noite desta quarta-feira (19/8), com o advogado Marco Aurélio de Carvalho, defensor de seu filho investigado por fraudes no INSS, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha.

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O carro que levava Marco Aurélio entrou na residência oficial do presidente da República por volta das 19h30 e, até a publicação da reportagem, ainda não saiu.

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Além de advogar para o filho do presidente, Marco Aurélio — integrante do Grupo Prerrogativas —  é um dos coordenadores da campanha de Lula em São Paulo

Lula e o PT, quando questionado por jornalistas sobre o impactos das investigações contra seu filho na campanha, têm sido enfáticos a delimitar que possíveis crimes cometidos por Lulinha não terão influência nas eleições.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 19/08/2026 21:29 / atualizado em 19/08/2026 22:00
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