Prefeita petista de cidade mineira apoia Cleitinho e gera reações nas redes

Prefeita petista declarou apoio a Cleitinho, Aro e mais dois opositores políticos do presidente Lula - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A prefeita de Frei Gaspar, no Vale do Mucuri, causou divisão entre eleitores e comentários diversos nas redes sociais, por causa de uma publicação em que apoia opositores do partido. Nela publicação, Jackeliny Nascimento (PT), declara apoio a companheiros de partido, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a candidata a senadora Marília Campos, e de opositores como o candidato a governador Cleitinho (Republicanos) e o candidato a senador Marcelo Aro (PP).

A postagem não incluiu apoio a Patrus Ananias, candidato ao governo de Minas Gerais pelo PT, ou qualquer deputado federal ou estadual que seja de partidos coligados. Os deputados destacados por Jackeliny são Euclydes Pettersen e Neilando Pimenta, ambos do Republicanos.

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A prefeita destacou, na legenda, que a composição mostrada é o "time do povo", composto por "gente comprometida, unida e disposta a fazer acontecer". Num comentário apagado da publicação, Leninha, presidente do PT em Minas Gerais, afirmou que "parte deste time não é o time de Lula em Minas Gerais".

Os comentários da postagem foram divididos entre os apoiadores de Lula e de Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência apoiado por Cleitinho, que ironizaram a publicação.

"No início, não entendi nada. Depois, fiquei igual no início", afirmou uma eleitora, aos risos.

"Rapaz, que salada é essa?" ironizou outro internauta.

Outros comentários ainda elogiaram a prefeita que, em meio à polarização política, apoiou candidatos da esquerda e da direita.

"A pessoa é prefeita, mas parece que não entende de política. É voto na esquerda e na direita" criticou outro usuário.

"Parabéns, prefeita! A polarização está acabando com a política mineira. Não recua. Gratidão a quem faz por sua cidade, vale mais", incentivou um apoiador.

"Juntos e misturados, do jeito que eu gosto, rumo a vitória!", declarou outra eleitora.

Confira a publicação de Jackeliny Nascimento nas redes sociais:

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima