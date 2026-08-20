Michelle e Flávio reaparecem em vídeo de campanha: "Vamos juntos resgatar o Brasil"

Material postado nas redes mostra Flávio e Michelle sorrindo diante de uma tela verde, enquanto toca o jingle da campanha - (crédito: Reprodução/Instagram @michellebolsonaro)

A candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Michelle Bolsonaro (PL), e o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) voltaram a aparecer juntos em um vídeo de campanha. Publicado pela ex-primeira-dama na quarta-feira (19/8), o material mostra os dois sorrindo diante de uma tela verde, enquanto toca o jingle da campanha. Na legenda, ela escreveu: “Vamos juntos resgatar o nosso Brasil”.

A gravação marca um novo capítulo na reaproximação entre os dois, após semanas de rompimento público. A crise foi desencadeada em junho, quando Michelle afirmou ter sido “humilhada” e maltratada por Flávio durante uma conversa por telefone. O episódio expôs divergências que já vinham sendo discutidas nos bastidores, especialmente em torno das alianças e candidaturas do PL no Ceará. O conflito ganhou dimensão política ao atingir dois nomes com forte influência dentro do clã bolsonarista, às vésperas da campanha eleitoral.

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O primeiro movimento público para encerrar o impasse ocorreu em 23 de julho. Flávio publicou um vídeo em que pediu desculpas a Michelle e a convidou para que os dois voltassem a trabalhar juntos. Horas depois, ela respondeu que aceitava o pedido e afirmou: “Eu te desculpo”. Michelle também defendeu a união do grupo e disse que os dois deveriam reunir forças em torno de um projeto político. A aproximação foi articulada nos bastidores pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, com participação da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e da governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP).

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Apesar das declarações públicas, a retomada da relação ocorreu de forma gradual. O primeiro encontro presencial de Michelle e Flávio após a crise aconteceu em 11 de agosto, quando madrasta e enteado gravaram material de campanha em Brasília.

Na ocasião, Michelle afirmou que os dois haviam colocado “uma pedra” sobre o episódio. O reencontro passou a representar também uma tentativa de transformar a trégua política em atuação conjunta durante a corrida eleitoral. Ao Correio, Valdemar Costa Neto disse que a ex-primeira-dama “terá um papel fundamental na campanha” de Flávio.