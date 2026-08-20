Flávio diz que já prestou contas sobre filme e cobra explicações de Lula

Flávio afirmou que a prestação de contas já foi realizada: "Página virada" - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira (20/8) que já apresentou esclarecimentos sobre os gastos relacionados ao documentário “Dark Horse”, produção que aborda a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração ocorreu durante uma agenda de campanha na zona leste de São Paulo, ao lado do prefeito Ricardo Nunes (MDB).



Questionado sobre as cobranças feitas pelo PT para que os valores empregados no filme fossem detalhados, Flávio afirmou que a prestação de contas já foi realizada. Segundo o senador, uma documentação relacionada aos gastos foi apresentada no âmbito de uma investigação e, na avaliação dele, não haveria mais pendências sobre o assunto. “Da nossa parte, está tudo página virada”, declarou.



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A prestação de contas mencionada pelo candidato está relacionada a uma perícia contratada pela produtora Karina Gama e anexada ao inquérito conduzido pela Polícia Civil de São Paulo. O levantamento apontou despesas de aproximadamente R$ 75 milhões com o longa-metragem, mas, conforme informações divulgadas sobre o caso, não foram apresentados recibos ou notas fiscais que comprovassem individualmente os gastos.



O episódio ganhou repercussão após a divulgação de mensagens nas quais Flávio aparece pedindo recursos ao empresário Daniel Vorcaro, então controlador do Banco Master, para financiar a produção do documentário. Ao ser questionado sobre o assunto, o senador deslocou o foco para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou que o chefe do Executivo deveria prestar esclarecimentos sobre encontros com Vorcaro e Augusto Lima, ex-sócio do empresário.



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Flávio também citou a relação de Lula com integrantes ligados ao Banco Master para reforçar as críticas ao governo. O candidato afirmou que o presidente teria de explicar reuniões e tratativas envolvendo a instituição financeira e a eventual mudança no comando do Banco Central. Flávio, por sua vez, já reconheceu ter se encontrado com Vorcaro em outras ocasiões.



A agenda desta quinta-feira marcou a primeira série de compromissos de Flávio Bolsonaro na capital paulista durante a campanha. O senador visitou um mercado popular e tinha encontro previsto com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Nas atividades, manifestantes fizeram protestos contra Flávio e Tarcísio, com gritos como “Fora, Flávio” e “Fora, Tarcísio”. Os políticos não comentaram as manifestações e seguiram para os compromissos sem interagir com o grupo.