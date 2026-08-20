Flávio diz que já prestou contas sobre filme e cobra explicações de Lula

O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira (20/8) que já apresentou esclarecimentos sobre os gastos relacionados ao documentário “Dark Horse”, produção que aborda a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração ocorreu durante uma agenda de campanha na zona leste de São Paulo, ao lado do prefeito Ricardo Nunes (MDB).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Questionado sobre as cobranças feitas pelo PT para que os valores empregados no filme fossem detalhados, Flávio afirmou que a prestação de contas já foi realizada. Segundo o senador, uma documentação relacionada aos gastos foi apresentada no âmbito de uma investigação e, na avaliação dele, não haveria mais pendências sobre o assunto. “Da nossa parte, está tudo página virada”, declarou.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A prestação de contas mencionada pelo candidato está relacionada a uma perícia contratada pela produtora Karina Gama e anexada ao inquérito conduzido pela Polícia Civil de São Paulo. O levantamento apontou despesas de aproximadamente R$ 75 milhões com o longa-metragem, mas, conforme informações divulgadas sobre o caso, não foram apresentados recibos ou notas fiscais que comprovassem individualmente os gastos.
O episódio ganhou repercussão após a divulgação de mensagens nas quais Flávio aparece pedindo recursos ao empresário Daniel Vorcaro, então controlador do Banco Master, para financiar a produção do documentário. Ao ser questionado sobre o assunto, o senador deslocou o foco para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou que o chefe do Executivo deveria prestar esclarecimentos sobre encontros com Vorcaro e Augusto Lima, ex-sócio do empresário.
Flávio também citou a relação de Lula com integrantes ligados ao Banco Master para reforçar as críticas ao governo. O candidato afirmou que o presidente teria de explicar reuniões e tratativas envolvendo a instituição financeira e a eventual mudança no comando do Banco Central. Flávio, por sua vez, já reconheceu ter se encontrado com Vorcaro em outras ocasiões.
A agenda desta quinta-feira marcou a primeira série de compromissos de Flávio Bolsonaro na capital paulista durante a campanha. O senador visitou um mercado popular e tinha encontro previsto com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Nas atividades, manifestantes fizeram protestos contra Flávio e Tarcísio, com gritos como “Fora, Flávio” e “Fora, Tarcísio”. Os políticos não comentaram as manifestações e seguiram para os compromissos sem interagir com o grupo.
Saiba Mais
- Política Situação contra nós, mulheres, é grave, diz Cármen Lúcia
- Política TSE proíbe Marçal de participar de debates e receber fundo eleitoral
- Política Michelle e Flávio reaparecem em vídeo de campanha: "Vamos juntos resgatar o Brasil"
- Política Lula leva Motta ao RN e reforça articulação com o Congresso por pautas prioritárias
- Política Carlos Viana anuncia pedido de CPI para apurar caso Lulinha
- Política Empate técnico: PT ganha fôlego no Ceará contra Ciro Gomes