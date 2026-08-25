Amoêdo critica partido Novo: "Mudou tanto e ficou tão ruim"

Após a participação de Romeu Zema, candidato à Presidência da República pelo Novo, na sabatina da TV Globo, o empresário e ex-presidente do partido, João Amoêdo criticou o partido e disse que não aparecer na mídia seria "a melhor coisa" para a legenda. A sabatina ocorreu na segunda-feira (24/8), no Jornal Nacional.

“No início do partido Novo, nosso maior desafio era ter espaço na mídia para divulgarmos nossas ideias. O Novo, entretanto, mudou tanto e ficou tão ruim que hoje não aparecer é a melhor coisa que pode acontecer ao partido”, escreveu Amoêdo, em publicação no X.

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No início do partido NOVO, nosso maior desafio era ter espaço na mídia para divulgarmos nossas ideias.



O NOVO, entretanto, mudou tanto e ficou tão ruim que hoje não aparecer é a melhor coisa que pode acontecer ao partido. — João Amoêdo (@joaodamoedo) August 25, 2026

João Amoêdo também chegou a disputar à Presidência da República pelo partido Novo, no mesmo período em que Zema disputava o governo de Minas Gerais (MG), em 2018. Na época, o candidato somou 2,5% dos votos válidos nas eleições. Durante a atuação de Amoedo na legenda, o partido era marcado por uma vertente ideológica voltada ao liberalismo.

O fim da relação do empresário e do partido começou com a aproximação das lideranças do Novo ao bolsonarismo, entre 2019 e 2022. Com alianças fortes do Novo com o PL e uma mudança significativa na vertente ideológica, Amoêdo se desfiliou do partido em 2022, após anunciar voto no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Com o anúncio do voto, feito por Amoedo no segundo turno das eleições, a Comissão de Ética do Novo chegou a abrir um processo de suspensão e expulsão do empresário. Com o pedido de desfiliação, o ex-presidente do partido acabou deixando a sigla antes da decisão da comissão.