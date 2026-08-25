Clariana Barão, candidata à Presidência pelo DC, participa de sabatina do Correio

A candidata do Democracia Cristã à Presidência da República, Clariana Barão, participa de sabatina do Correio nesta terça-feira (25/8), às 14h. A conversa com a candidata terá duração de 50 minutos e integra a série de entrevistas com presidenciáveis realizadas pelo jornal.

Clariana será entrevistada pelas colunistas Denise Rothenburg e Ana Maria Campos. A sabatina será transmitida ao vivo pelas redes sociais do Correio. A candidata terá espaço para detalhar propostas de governo e discorrer sobre temas relevantes para a população brasileira.

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A primeira rodada de entrevistas com os candidatos ao Palácio do Planalto ocorreu em 28 de julho. Na ocasião foram sabatinados os candidatos Hertz Dias (PSTU), Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD) e Leonardo Avalanche (PRTB).

A sabatina com os presidenciáveis tem o apoio da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip), da Federação Nacional de Auditores Fiscais Tributário (Fenat), da Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) e da Unafisco Nacional.

As Eleições de 2026 ocorrerão em 4 de outubro de 2026, oportunidade em que serão eleitos os cargos de presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. Nos casos em que houver necessidade de 2º turno, a votação ocorrerá no dia 25 de outubro.