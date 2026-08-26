Lula se reúne com Messias antes de encontrar Alcolumbre

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne nesta quarta-feira (26/8) com o advogado-geral da União, Jorge Messias.

O encontro ocorre na esteira de um novo movimento de reaproximação entre o chefe do Executivo com o representante-mor do Legislativo, senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

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Além dele, participam da reunião os ministro Sidônio Palmeira (Secom), Miriam Belchior (Casa Cilvil), Dário Durigan (Fazenda) e Wellington Silva (Segurança Pública). Mais tarde, o líder petista tem encontro marcado com Alcolumbre e com o chefe da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Nos últimos dias, Lula e Alcolumbre se reaproximaram em rodadas de conversas, acenos públicos e até jantares. Movimento ocorre pouco mais de dois meses após o atual AGU, Jorge Messias, ter sido rejeitado no plenário do Senado para vaga no STF.

Pautas prioritárias

Além de buscar a consolidação da MP do fim da taxa das blusinhas, o almoço entre Lula, Motta e Alcolumbre deve repercutir outros temas considerados prioritários para o Planalto no Congresso, como a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, além da PEC que prevê o fim da jornada de trabalho 6x1.