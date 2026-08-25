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Aliado de ministro de Lula é escalado para batalha contra Flávio no TSE

O advogado Angelo Ferraro, ligado ao ministro da Justiça, Wellington Silva, coordenará a equipe jurídica de Lula no Tribunal Superior Eleitoral

Ministro da Justiça, Wellington Silva, e o advogado Angelo Ferraro, que atuará na equipe jurídica de Lula no TSE. - (crédito: Reprodução/ Redes sociais)
Ministro da Justiça, Wellington Silva, e o advogado Angelo Ferraro, que atuará na equipe jurídica de Lula no TSE. - (crédito: Reprodução/ Redes sociais)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escalou, entre outros nomes, o advogado Angelo Ferraro para atuar na coordenação da equipe jurídica que focará nas batalhas contra fake news e outros pontos levantados pela equipe do senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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O jurista, aliado do ministro da Justiça, Wellington Silva, já atuou no núcleo da campanha petista entre 2018 e 2022. Ele estará à frente do grupo no TSE.

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No fim de julho, o escritório Ferraro e Novaes Advogados, do qual Angelo é sócio-fundador, entrou para a lista dos principais escritórios brasileiros na área de Direito Eleitoral, segundo o ranking da Chambers and Partners.

O fundador se destacou individualmente ao ser incluído na Band 1, faixa mais elevada da classificação, destinada aos profissionais de maior reconhecimento em suas respectivas áreas de atuação.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 25/08/2026 13:00
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