Aliado de ministro de Lula é escalado para batalha contra Flávio no TSE

Ministro da Justiça, Wellington Silva, e o advogado Angelo Ferraro, que atuará na equipe jurídica de Lula no TSE. - (crédito: Reprodução/ Redes sociais)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escalou, entre outros nomes, o advogado Angelo Ferraro para atuar na coordenação da equipe jurídica que focará nas batalhas contra fake news e outros pontos levantados pela equipe do senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O jurista, aliado do ministro da Justiça, Wellington Silva, já atuou no núcleo da campanha petista entre 2018 e 2022. Ele estará à frente do grupo no TSE.



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No fim de julho, o escritório Ferraro e Novaes Advogados, do qual Angelo é sócio-fundador, entrou para a lista dos principais escritórios brasileiros na área de Direito Eleitoral, segundo o ranking da Chambers and Partners.

O fundador se destacou individualmente ao ser incluído na Band 1, faixa mais elevada da classificação, destinada aos profissionais de maior reconhecimento em suas respectivas áreas de atuação.