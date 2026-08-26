Lula se reúne com Motta e Alcolumbre para discutir pautas prioritárias

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta quarta-feira (26/8), pelas redes sociais, que vai se reunir com os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Segundo o chefe de Estado, o encontro terá como objetivo discutir quatro temas que considera urgentes para o país.

De acordo com Lula, a reunião terá como foco o fim da escala de trabalho 6x1, a chamada “taxa das blusinhas”, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública e o Marco Legal dos Minerais Críticos. “Hoje é um dia importante para o nosso futuro”, afirmou o presidente em uma publicação nas redes sociais ao anunciar o encontro.

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Lula disse que pretende tratar dos assuntos “com a urgência que o povo brasileiro precisa”. Entre as pautas está a discussão sobre a escala 6x1, que prevê seis dias de trabalho para um de descanso, e a chamada taxa das blusinhas, relacionada à tributação de compras internacionais.



Também estão na agenda a PEC da Segurança Pública e o Marco Legal dos Minerais Críticos. Ao apresentar os quatro temas como prioritários, o presidente afirmou que o Brasil está preparado para avançar nas propostas. “O Brasil está pronto para dar estes passos e para garantir mais tempo e segurança para as famílias brasileiras”, declarou Lula.