Em MG, Zema diz que reforço do atendimento primário será prioridade na saúde

O candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) cumpriu agenda, nesta quarta-feira (26/8), na região do Vale do Mucuri, em Minas Gerais. Ele visitou o Hospital Regional de Teófilo Otoni, inaugurado em maio deste ano, e conversou com moradores sobre a importância da obra.
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Segundo ele, se eleito, sua prioridade na área da saúde será reforçar o atendimento primário, realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Ele defendeu o aumento da infraestrutura da rede hospitalar, com a construção de novas unidades e hospitais em locais isolados, para garantir mais assistência à população e evitar o desenvolvimento de doenças graves.
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“Na minha gestão em MG, fizemos 5 hospitais e 400 UBS. Como presidente, quero levar esse padrão de atendimento e dignidade para todo brasileiro. (...) A prioridade é o atendimento primário. Ninguém tem dignidade se tem que viajar 2 ou 3 horas para fazer um exame”, afirmou o ex-governador mineiro.
O candidato ainda defende maiores investimentos na área da saúde, com distribuição direta de recursos para os municípios. “Ou o governo federal aumenta a fatia ou nós temos que fazer um novo pacto federativo onde o recurso fica nas prefeituras”, defendeu. “O problema de hoje é que o prefeito fica a vida toda com o pires na mão pedindo dinheiro. O certo era o dinheiro ir automaticamente”, apontou.
Zema também voltou a defender a privatização de estatais e criticou a alta carga tributária brasileira. Ao ser questionado sobre uma política de corte de gastos, ele defendeu o fim dos supersalários, penduricalhos e privilégios do Judiciário, além de acabar com os sigilos de 100 anos e adotar punições exemplares contra a corrupção.
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