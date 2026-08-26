Servidor é exonerado após ataques coordenados a João Campos

Amisadai Andrade da Silva foi exonerado do cargo de superintendente de operações da Arena Pernambuco, na Secretaria de Turismo e Lazer, nesta quarta-feira (26/8), após ser apontado como um dos integrantes do “Gabinete do Ódio” que mobilizou ataques ao candidato ao governo de Pernambuco, João Campos (PSB), nas redes sociais. Amisadai atuava como servidor da Caixa Econômica Federal cedido ao governo de Pernambuco.

A denúncia foi feita por meio de uma reportagem da TV Record. De acordo com a matéria, exibida nesta terça-feira (25/8), a rede de ódio contra o candidato contava com páginas e perfis criados para produzir e compartilhar conteúdos de ataque a João Campos com o objetivo de favorecer a candidatura de Raquel Lyra (PSD).

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Amisadai relatou para a equipe de reportagem da Record como o esquema funcionava. Além do crime de ódio contra o candidato do PSB, ainda existem suspeitas de que pagamentos foram realizados para incentivar que as páginas e perfis que integravam o Gabinete do Ódio continuassem realizando publicações nas redes sociais.

De acordo com a reportagem, os contratos de pagamento teriam sido realizados com o próprio governo do estado, junto a empresas de publicidade. Um dos perfis que chegou a receber valores do governo foi o Portal da Prefeitura, a página chegou a receber R$ 600 mil em publicidade.

A equipe do Correio entrou buscou contato com Amisadai Andrade da Silva e com a candidata Raquel Lyra, mas não obteve retorno até o momento de publicação desta matéria. O canal segue aberto para possíveis esclarescimentos.