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Operação Compliance Zero

Vorcaro depõe à PF nesta quinta-feira sobre Banco Master

Ex-banqueiro será ouvido por videoconferência e deve ser questionado sobre suposta articulação com diretores do Banco Central para evitar a liquidação da instituição

Essa será a primeira oitiva oficial de Vorcaro pela PF desde que a defesa do banqueiro teve negados pedidos para delação premiada - (crédito: Divulgação/Banco Master)
Essa será a primeira oitiva oficial de Vorcaro pela PF desde que a defesa do banqueiro teve negados pedidos para delação premiada - (crédito: Divulgação/Banco Master)

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, presta depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira (27/8), por videoconferência. A oitiva deve abordar a atuação de Vorcaro junto a diretores do Banco Central na tentativa de impedir a liquidação do banco, determinada no fim do ano passado.

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O depoimento será realizado de forma remota a partir do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, onde o banqueiro está preso. A unidade fica dentro do Complexo Penitenciário da Papuda.

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Essa será a primeira oitiva oficial de Vorcaro pela Polícia Federal desde que a defesa do banqueiro teve negados, por duas vezes, pedidos para a celebração de um acordo de delação premiada. A expectativa é de que os investigadores avancem sobre informações relacionadas às negociações e articulações envolvendo o Banco Master.

Vorcaro deverá responder a questionamentos dos investigadores sobre as medidas adotadas para tentar evitar a liquidação da instituição financeira e sobre eventual participação de integrantes do Banco Central nas tratativas. A apuração busca esclarecer as circunstâncias que antecederam a decisão de encerrar as atividades do banco.

O depoimento de amanhã poderá fornecer novos elementos aos investigadores e ajudar a esclarecer a atuação de Vorcaro nas tratativas que antecederam a liquidação da instituição.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 26/08/2026 17:10 / atualizado em 26/08/2026 17:15
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