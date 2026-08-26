Vorcaro depõe à PF nesta quinta-feira sobre Banco Master

Essa será a primeira oitiva oficial de Vorcaro pela PF desde que a defesa do banqueiro teve negados pedidos para delação premiada - (crédito: Divulgação/Banco Master)

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, presta depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira (27/8), por videoconferência. A oitiva deve abordar a atuação de Vorcaro junto a diretores do Banco Central na tentativa de impedir a liquidação do banco, determinada no fim do ano passado.

O depoimento será realizado de forma remota a partir do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, onde o banqueiro está preso. A unidade fica dentro do Complexo Penitenciário da Papuda.



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Essa será a primeira oitiva oficial de Vorcaro pela Polícia Federal desde que a defesa do banqueiro teve negados, por duas vezes, pedidos para a celebração de um acordo de delação premiada. A expectativa é de que os investigadores avancem sobre informações relacionadas às negociações e articulações envolvendo o Banco Master.



Vorcaro deverá responder a questionamentos dos investigadores sobre as medidas adotadas para tentar evitar a liquidação da instituição financeira e sobre eventual participação de integrantes do Banco Central nas tratativas. A apuração busca esclarecer as circunstâncias que antecederam a decisão de encerrar as atividades do banco.

O depoimento de amanhã poderá fornecer novos elementos aos investigadores e ajudar a esclarecer a atuação de Vorcaro nas tratativas que antecederam a liquidação da instituição.