Tarcísio defende Flávio Bolsonaro sobre "Dark Horse": "Não deve nada"

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência, no caso conhecido como Dark Horse. Durante sabatina promovida pela revista Veja, Tarcísio afirmou acreditar que o candidato não deve nada.
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O questionamento ao governador tratou de uma suposta omissão sobre o uso e o destino do dinheiro pago por Daniel Vorcaro. O valor foi usado para custear a cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.
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Tarcísio declarou ser necessário transparência, "principalmente quando a gente não deve nada". Ele acrescentou: "Eu acredito que ele (Flávio Bolsonaro) não deva, então ele vai ter a oportunidade de, ao ser interpelado, explicar isso".
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Na sequência, Tarcísio disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também tem muito a explicar. Ele questionou como um esquema de lobby se estabeleceu no gabinete presidencial e qual a relação do "careca do INSS" com o filho do presidente.
"Acho que para o eleitor tomar a sua decisão, ele precisa ouvir o esclarecimento de todos", finalizou Tarcísio.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.