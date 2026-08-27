Vorcaro presta primeiro depoimento à PF após troca de advogado

O depoimento servirá para confrontar Daniel Vorcaro com as provas reunidas pela PF, pelo MPF e pelo BC - (crédito: Arquivo pessoal)

O ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, presta depoimento na manhã desta quinta-feira (27/8) à Polícia Federal por videoconferência. Trata-se do primeiro depoimento do empresário aos investigadores após renovar a equipe de defesa com o advogado Daniel Bialski.

Além disso, esta também será a primeira oitiva oficial de Vorcaro pela Polícia Federal desde que a defesa do banqueiro teve negados, por duas vezes, pedidos para a celebração de um acordo de delação premiada.

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A expectativa é de que os investigadores avancem sobre informações relacionadas às negociações e articulações envolvendo o Banco Master. O depoimento de hoje se refere ao inquérito que mira a atuação dos ex-servidores do Banco Central Paulo Sérgio Neves de Souza e Bellini Santana.

Segundo a investigação, ambos mantinham relação próxima com Vorcaro enquanto o Banco Master enfrentava uma crise de liquidez e era fiscalizado pela autoridade monetária. Com o depoimento, a PF apura se servidores responsáveis pela supervisão do Banco Master receberam benefícios financeiros de Vorcaro para favorecer o banco em processos de fiscalização, apoio financeiro e regulação.

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Os investigadores também buscam confirmar se houve vazamento de informações internas, orientação estratégica ao ex-banqueiro ou favorecimento indevido. O depoimento desta quinta-feira servirá para confrontar o investigado com as provas reunidas pela PF, MPF e Banco Central.

Vale lembrar que, atualmente, Vorcaro cumpre prisão preventiva no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como "Papudinha", em Brasília. A primeira prisão foi em novembro de 2025, na primeira fase da Operação Compliance Zero. À época, o ex-banqueiro ficou preso apenas por alguns dias até conseguir liberdade provisória por decisão do TRF-1.