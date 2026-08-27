As expectativas do Planalto para a retomada de conversas com os EUA sobre tarifaço

O governo brasileiro trata com cautela a reunião marcada para a próxima segunda-feira (31/8) entre o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Márcio Elias Rosa, e o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer.
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Nas hostes palacianas, a expectativa é de uma conversa exploratória, sem perspectiva de que o encontro resulte em um acordo imediato sobre o tarifaço imposto por Washington aos produtos brasileiros.
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A reunião será a primeira entre Greer e representantes brasileiros desde a entrada em vigor das novas tarifas e ocorre após a conversa entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump.
A avaliação no governo é de que o telefonema entre os dois chefes de Estado abriu espaço para uma nova etapa das tratativas comerciais.
Interlocutores ouvidos pelo Correio ponderam que a fase anterior, concentrada na tentativa de impedir a aplicação das tarifas, foi encerrada. Agora, o objetivo de Brasília é rediscutir aspectos da relação comercial diante do novo cenário e avaliar qual é a disposição do governo norte-americano para avançar nas negociações.
A tendência é de que Márcio Elias reforce a posição brasileira de que as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos são consideradas injustas e desequilibradas. Do outro lado da mesa, o governo espera ouvir quais caminhos Washington está disposto a apresentar para conduzir essa nova rodada de conversas.