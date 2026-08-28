Quem é Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás que disputa a Presidência

Natural de Anápolis (GO), Caiado ganhou projeção política ainda nos anos 1980, quando assumiu a presidência da União Democrática Ruralista (UDR) - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Aos 76 anos, Ronaldo Ramos Caiado chega à eleição presidencial de 2026 depois de mais de três décadas de atuação política. Médico, produtor rural e ex-governador de Goiás, o candidato do PSD tenta transformar a experiência acumulada no Legislativo e no governo estadual em credencial para chegar ao Palácio do Planalto. Gilberto Kassab é o candidato a vice-presidente.

Natural de Anápolis (GO), Caiado ganhou projeção política ainda nos anos 1980, quando assumiu a presidência da União Democrática Ruralista (UDR). A entidade defendia o direito à propriedade privada e os interesses dos produtores rurais. A aproximação com o setor agropecuário esteve na origem de sua primeira candidatura presidencial, em 1989.

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Formado em Medicina, Caiado fez especialização em cirurgia da coluna em Paris e mestrado em Ortopedia e Traumatologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Antes da carreira política, trabalhou como médico ortopedista e professor.

A partir de 1991, passou a ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Foram cinco mandatos consecutivos como deputado federal por Goiás, até 2015. Naquele ano, assumiu o mandato de senador pelo Estado. A mudança para o Executivo ocorreu em 2018, quando foi eleito governador de Goiás pelo então DEM. Em 2022, foi reeleito pelo União Brasil.

A gestão em Goiás é o principal eixo do discurso eleitoral de Caiado. A campanha destaca os resultados do Estado em segurança pública, as políticas de incentivo ao agronegócio, medidas de responsabilidade fiscal e o desempenho da rede estadual de ensino no Ideb. O argumento central é apresentar a experiência administrativa estadual como referência para uma eventual gestão federal.

O caminho de Caiado até a candidatura presidencial passou por uma mudança de partido. Em abril de 2025, ele lançou em Salvador (BA) a pré-candidatura ao Planalto pelo União Brasil. As divergências internas, porém, dificultaram a continuidade do projeto e levaram o governador a deixar a legenda em janeiro de 2026. Dois meses depois, filiou-se ao PSD, de Gilberto Kassab, onde também enfrentou uma disputa interna pela vaga. Antes da definição do partido, os governadores Ratinho Jr., do Paraná, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, haviam colocado seus nomes como possíveis candidatos à Presidência.

Qual é o número de Caiado na urna?

Ronaldo Caiado concorre à Presidência pelo PSD. O número na urna é 55.