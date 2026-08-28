Lula: quem é candidato que disputa novamente a Presidência

Atual presidente da República, o petista busca a reeleição pela coligação "Brasil Pronto pra Mais", tendo novamente Geraldo Alckmin (PSB) como candidato a vice - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert)

Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 anos, disputa em 2026 a sexta eleição presidencial. Atual presidente da República, o petista busca a reeleição pela coligação "Brasil Pronto pra Mais", tendo novamente Geraldo Alckmin (PSB) como candidato a vice.

Nascido em Garanhuns, no agreste de Pernambuco, Lula trabalhou como torneiro mecânico e chegou apenas ao ensino fundamental. Sua trajetória política começou no movimento sindical do ABC paulista. Em 1969, entrou para a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema.

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Seis anos depois, assumiu a presidência da entidade. À frente do sindicato, tornou-se uma das principais lideranças das greves operárias do fim da década de 1970. Em 1980, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores, ao lado de sindicalistas, intelectuais e lideranças sociais.

A primeira disputa eleitoral ocorreu em 1982, pelo governo de São Paulo. Lula terminou em quarto lugar. Em 1986, foi eleito deputado federal constituinte e tornou-se o parlamentar mais votado do país naquele ano. Depois de perder as eleições presidenciais de 1989, 1994 e 1998, Lula chegou ao Planalto em 2002. Foi reeleito em 2006 e deixou a Presidência em 2010.

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Da Presidência à prisão

Os governos Lula foram atravessados por crises políticas e escândalos de corrupção. O Mensalão, revelado durante o primeiro mandato, envolveu um esquema de compra de apoio político no Congresso. Anos depois, Lula tornou-se um dos principais alvos da Operação Lava-Jato, investigação que apurou desvios de recursos da Petrobras.

Em 2018, foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A condenação o impediu de concorrer à Presidência naquele ano. Lula ficou 580 dias preso na sede da Polícia Federal em Curitiba. Foi solto em novembro de 2019 após uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que alterou o entendimento sobre o início do cumprimento de penas.

Em 2021, o STF reconheceu a parcialidade do ex-juiz Sergio Moro em processos envolvendo o petista. As decisões judiciais anularam os processos da Lava-Jato contra Lula e restabeleceram seus direitos políticos. No ano seguinte, ele voltou à disputa presidencial. Venceu Jair Bolsonaro no segundo turno e retornou ao Palácio do Planalto.

Qual é o número de Lula na urna?

Lula concorre à Presidência pelo PT. O número na urna é 13.