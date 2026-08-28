Edmilson Costa: quem é o economista que disputa o Planalto

Economista, escritor e militante histórico do Partido Comunista Brasileiro (PCB), Edmilson Silva Costa, de 76 anos, disputa a Presidência da República em 2026. Natural de Pedreiras, no Maranhão, ele construiu sua trajetória entre a militância política e a produção acadêmica. A chapa conta ainda com Cleusa Santos (PCB), candidata à vice-presidência.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Costa é doutor em Economia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e fez pós-doutorado no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da instituição. Seus estudos se concentram no capitalismo contemporâneo e nas crises econômicas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Como escritor, publicou trabalhos sobre a economia brasileira e a sociedade contemporânea. Entre os títulos estão "Reflexões sobre a crise brasileira", de 2020, e "Um perfil da juventude brasileira", de 2025. Também é autor de livros de poesia.
A atuação política começou no movimento estudantil. Durante o regime militar, participou da oposição à ditadura e foi alvo de perseguição política. Nas décadas seguintes, manteve-se ligado a movimentos sociais e a campanhas pela defesa das liberdades democráticas e da soberania nacional. No PCB, tornou-se uma das principais lideranças da legenda.
A candidatura de 2026 não é sua primeira experiência em eleições. Costa já disputou diferentes cargos pelo PCB. Em 2008, Costa concorreu à Prefeitura de São Paulo. Em 2010, foi candidato a vice-presidente na chapa de Ivan Pinheiro. Dois anos depois, disputou a vice-prefeitura da capital paulista. Em 2014, foi candidato ao Senado por São Paulo. Agora, encabeça a chapa presidencial do PCB.
A candidatura apresenta uma linha socialista e anticapitalista. Costa concentra suas críticas no sistema financeiro e no modelo econômico neoliberal e defende maior participação da classe trabalhadora nas decisões do país. Entre as propostas apresentadas estão a estatização de setores considerados estratégicos e o fortalecimento do controle popular sobre as decisões políticas.
Qual é o número de Edmilson Costa na urna?
Edmilson Costa concorre à Presidência pelo PCB. O número na urna é 21.