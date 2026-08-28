TSE autoriza forças federais para reforçar segurança no 1º turno

Forças federais atuarão em mais de 100 municípios para garantir a segurança das eleições de 2026, conforme aprovado pelo TSE - (crédito: TRE-MA)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou por unanimidade o emprego de forças federais para reforçar a segurança no primeiro turno das eleições de 2026. A votação, marcada para 4 de outubro, terá o apoio militar em mais de uma centena de municípios do Acre, Ceará, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins.

A autorização abrange localidades com desafios de logística e segurança, como áreas indígenas, regiões de fronteira, comunidades ribeirinhas e municípios de difícil acesso. As capitais Rio de Janeiro, Fortaleza, Teresina) e Rio Branco também receberão o reforço.

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Os pedidos de apoio foram feitos por autoridades estaduais aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Após a aprovação nos estados, as solicitações foram encaminhadas ao TSE, que deu a decisão final sobre a necessidade do suporte federal.

Conflitos agrários e áreas de difícil acesso motivam pedidos

As justificativas apresentadas aos tribunais incluem a preocupação com zonas eleitorais em áreas com histórico de conflitos agrários e a proximidade de complexos prisionais. A necessidade de garantir a segurança em terras indígenas também foi um dos motivos.

O reforço será realizado por integrantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Com a autorização do TSE, os pedidos seguem para o Ministério da Defesa, que definirá o planejamento e a execução das ações militares no período eleitoral.

A atuação federal para garantir a segurança nas eleições não é inédita e ocorre há décadas em locais onde a Justiça Eleitoral identifica a necessidade de apoio. Nas eleições de 2022, as Forças Armadas foram empregadas em 11 estados.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.