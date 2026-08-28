A frente escolhida pela campanha de Lula para inserções na TV

O PT vai explorar a relação de Flávio com o escândalo envolvendo o Banco Master - (crédito: Ricardo Stuckert/PR-Minervino Júnior/CB-Montagem: Gemini)

A primeira inserção na TV aberta da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem como foco o desgaste da candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na peça, o Partido dos Trabalhadores explora a relação do presidenciável com o escândalo envolvendo o Banco Master.

Com o mote “Flávio Bolsonaro e Banco Master: o maior escândalo de corrupção do Brasil”, o vídeo busca estabelecer uma ligação direta entre o “01” de Bolsonaro e as suspeitas que cercam a instituição financeira. A estratégia marca uma das primeiras ofensivas da campanha petista contra o principal adversário na corrida pelo Palácio do Planalto. Entre outras peças será explorada, ainda, a relação de Flávio com a mansão no Rio de Janeiro a qual teria comprado com dinheiro vivo, além do suposto esquema de rachadinha no seu gabinete.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Campanha de Lula reage a fotos com lobista e nega relação pessoal

O Banco Master tornou-se alvo de investigações após suspeitas envolvendo operações financeiras e a atuação de personagens ligados ao meio político. O caso também passou a ocupar espaço no debate eleitoral diante das apurações sobre eventuais conexões entre integrantes do entorno de Flávio e pessoas relacionadas à instituição.

Ao levar o episódio para a propaganda eleitoral, interlocutores da campanha de Lula sinalizaram ao Correio que pretendem usar as inserções não apenas para apresentar propostas e defender o legado do governo, mas também para explorar pontos considerados vulneráveis do adversário.